‘शादी को लव जिहाद कहा गया… इस फेमस कपल को मिली थी बद्दुआ, सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द

Bollywood Couple: फिल्म इंडस्ट्री में अंतरधार्मिक शादी (Interfaith Marriage) हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। कई ऐसे कपल है जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए धर्म परिवर्तन किया तो किसी ने दुनिया की परवाह किए बिना कोर्ट में शादी कर ली। अब सालों बाद एक फेमस एक्ट्रेस का दर्द छलका है उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने उन्हें बद्दुआ दी थी। घर वापसी जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। हम बात कर रहे हैं सोहा अली खान की। सोहा अली खान ने अपनी मर्जी से मुस्लिम होते हुए हिंदू एक्टर कुणाल खेमू से शादी की थी, वहीं उनके भाई सैफ अली खान ने भी वही किया और मां शर्मिला टैगोर ने भी हिंदू होते हुए मुस्लिम से विवाह किया था।