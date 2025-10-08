Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘शादी को लव जिहाद कहा गया… इस फेमस कपल को मिली थी बद्दुआ, सालों बाद छलका एक्ट्रेस का दर्द

Bollywood Couple: बॉलीवुड का एक ऐसा परिवार जिसमें मां से लेकर भाई और फिर बहन हर किसी ने अपने लिए दूसरे धर्म का पार्टनर चुना। अब सालों बाद एक्ट्रेस का दर्द छलका है और उन्होंने बताया कि उनकी शादी को लव जिहाद बोला गया था और उनके भाई और भाभी को भी लोगों ने काफी गलत कहा था।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 08, 2025

Soha Ali Khan expressed pain

सोहा अली खान की शादी में सैफ अली खान और करीना कपूर

Bollywood Couple: फिल्म इंडस्ट्री में अंतरधार्मिक शादी (Interfaith Marriage) हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं। कई ऐसे कपल है जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए धर्म परिवर्तन किया तो किसी ने दुनिया की परवाह किए बिना कोर्ट में शादी कर ली। अब सालों बाद एक फेमस एक्ट्रेस का दर्द छलका है उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने उन्हें बद्दुआ दी थी। घर वापसी जैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। हम बात कर रहे हैं सोहा अली खान की। सोहा अली खान ने अपनी मर्जी से मुस्लिम होते हुए हिंदू एक्टर कुणाल खेमू से शादी की थी, वहीं उनके भाई सैफ अली खान ने भी वही किया और मां शर्मिला टैगोर ने भी हिंदू होते हुए मुस्लिम से विवाह किया था।

सोहा अली खान ने किया बड़ा खुलासा (Soha Ali Khan React Interfaith Marriage)

नयनदीप रक्षित से सोहा अली खान ने खास बातचीत की। इस दौरान सोहा अली खान से कुणाल खेमू से शादी करने के उनके फैसले पर मचे शोर के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया कि कैसे 2015 में जब उन्होंने कुणाल से शादी का फैसला किया और दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई तो लोगों ने 'घर वापसी' और 'लव जिहाद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि 2012 में सैफ और करीना की शादी के समय भी ऐसा ही शोर मचा था।

सोहा को नहीं पड़ता लोगों की बातों से फर्क (Soha Ali Khan Love Jihad)

एक्ट्रेस के कई खुलासे भी किए। सोहा से पूछा गया कि क्या इस शोर ने उन्हें परेशान किया? उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे परेशान किया क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वे लोग जिन्हें मैं प्यार करती हूं और जिनकी मैं परवाह करती हूं और जिनका मैं सम्मान करती हूं, वे मेरे साथ हैं, तब तक यह ठीक है। बहुत सारे नफरत करने वाले होंगे, बहुत सारी आवाजें उठने वाली हैं और यह भी ठीक है। मुझे हर किसी की राय से कोई दिक्कत नहीं है और यह सब ठीक है।'

भाई, मां और फिर मुझे मिली बद्दुआ (Soha Ali Khan Kunal Khemu Marriage)

सोहा ने आगे कहा, "नफरत करने वाले बहुत होंगे और बहुत सारी आवाजें भी उठेंगी, और यह ठीक भी अगर उन्हें लगता है तो लेकिन मुझे किसी की राय से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शादी के समय, भाई सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी के समय भी अंतरधार्मिक विवाह, लव जिहाद, घर वापसी, सभी तरह की अजीब सुर्खियां बनाई जा रही थीं। यहां तक कि 'आपने हमारा एक लिया, अब हम आपका एक लेंगे', ऐसी बातें भी हुईं।'

60 का दशक था बेहद आजादी भरा

सोहा ने आगे बताया कि कभी-कभी लोग बस कहने के लिए ही बातें कह देते हैं और उन्हें अपने शब्दों की गंभीरता का एहसास नहीं होता। सोहा का मानना है कि कई मायनों में 60 का दशक शायद ज्यादा आजादी का समय था। उन्होंने कहा कि आज हम पूरी दुनिया में थोड़े ज्यादा अतिवादी (Extremist) और कम बोलने वाले (less communicative) हो गए हैं। बता दें, शर्मिला टैगोर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि मंसूर अली खान से शादी से पहले उन्हें धमकी मिली थी कि 'गोली बोलेगी', जिसके चलते सुरक्षा कारणों से शादी की जगह बदलनी पड़ी थी।

