शर्म से लाल हुए अगस्त्य नंदा, नाना अमिताभ बच्चन ने जब को-स्टार सिमर भाटिया को लेकर किया ये सवाल

अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में पहुंची इक्कीस की टीम
Ikkis Actor Agastya Nanda and Simar Bhatia: आज 1 जनवरी को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो गई है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं और उनके साथ अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया नजर आएंगी। ऐसे में पूरी स्टारकास्ट KBC के सेट पर पहुंची। जहां अमिताभ बच्चन के एक सवाल ने अगस्त्य नंदा को शर्म से लाल कर दिया।
केबीसी शो उस समय बेहद मजेदार बन गया, जब अमिताभ बच्चन का परिवार वहां पहुंचा। इस दौरान बिग बी शरारती अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी नाती अगस्त्य की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बिग बी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने नोटिस किया है कि कैसे अगस्त्य सेट पर सिमर की साड़ी के पल्लू को संभालने में उनकी मदद कर रहे थे।
अमिताभ ने मजाकिया लहजे में अगस्त्य को बधाई देते हुए कहा, "आपने उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ने में काफी मदद की, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन आपने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है?" नाना के मुंह से यह बात सुनकर अगस्त्य बुरी तरह शर्मा गए और सेट पर मौजूद दर्शक ठहाके मारकर हंसने लगे।
बातचीत के दौरान जब अमिताभ ने सिमर से पूछा कि उन्हें केबीसी में आकर कैसा लग रहा है, तो सिमर ने एक मजेदार खुलासा किया। उन्होंने कहा, "सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जिस तरह से आप अगस्त्य से बात कर रहे हैं। असल में अगस्त्य ने मुझे आपके नाम से डराया था कि आपके सामने मुझे बहुत ही 'डेकोरम' (मर्यादा) बनाकर रहना पड़ेगा।"
सिमर की बात सुनते ही बिग बी ने तुरंत अगस्त्य को टोका और सिमर से कहा, "कोई डेकोरम-वेकोरम की जरूरत नहीं है। आप जैसे रहना चाहती हैं वैसे रहें, बस स्ट्रेस मत लीजिए।" जब अगस्त्य ने सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा कब कहा, तो सिमर ने उनकी तरफदारी करते हुए यह भी कहा कि अगस्त्य सेट पर उनका बहुत ध्यान रखते थे। इस पर बिग बी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, "अच्छा! आप ऐसा भी करते थे, क्या बात है!"
मजाक के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दोस्त और सह-कलाकार धर्मेंद्र को भी याद किया। बता दें कि 'इक्कीस' में धर्मेंद्र ने अगस्त्य के पिता की भूमिका निभाई है। अमिताभ ने अपनी और धर्मेंद्र की 'जय-वीरू' वाली जोड़ी को याद करते हुए उन्हें एक शानदार ट्रिब्यूट दिया।
