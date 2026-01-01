1 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

शर्म से लाल हुए अगस्त्य नंदा, नाना अमिताभ बच्चन ने जब को-स्टार सिमर भाटिया को लेकर किया ये सवाल

Ikkis Actor Agastya Nanda and Simar Bhatia: अगस्त्य नंदा और अमिताभ बच्चन का एक शानदार बॉन्ड केबीसी के शो में नजर आया। बिग बी ने अपने नाती की खूब खिंचाई की और को-स्टार सिमर भाटिया के लिए उन्हें छेड़ा भी।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 01, 2026

Amitabh Bachchan teases grandson Agastya Nanda after he set Simar Bhatia saree pallu

अमिताभ बच्चन के शो केबीसी में पहुंची इक्कीस की टीम

Ikkis Actor Agastya Nanda and Simar Bhatia: आज 1 जनवरी को धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हो गई है। इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा हैं और उनके साथ अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया नजर आएंगी। ऐसे में पूरी स्टारकास्ट KBC के सेट पर पहुंची। जहां अमिताभ बच्चन के एक सवाल ने अगस्त्य नंदा को शर्म से लाल कर दिया।

अमिताभ बच्चन ने खींची नाती अगस्त्य की टांग (Agastya Nanda On KBC Set)

केबीसी शो उस समय बेहद मजेदार बन गया, जब अमिताभ बच्चन का परिवार वहां पहुंचा। इस दौरान बिग बी शरारती अंदाज में नजर आए और उन्होंने अपनी नाती अगस्त्य की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बिग बी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने नोटिस किया है कि कैसे अगस्त्य सेट पर सिमर की साड़ी के पल्लू को संभालने में उनकी मदद कर रहे थे।

अमिताभ ने मजाकिया लहजे में अगस्त्य को बधाई देते हुए कहा, "आपने उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ने में काफी मदद की, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन आपने पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है?" नाना के मुंह से यह बात सुनकर अगस्त्य बुरी तरह शर्मा गए और सेट पर मौजूद दर्शक ठहाके मारकर हंसने लगे।

सिमर भाटिया ने सुनाया अगस्त्य नंदा को लेकर किस्सा (Agastya Nanda and Simar Bhatia Debut In Ikkis)

बातचीत के दौरान जब अमिताभ ने सिमर से पूछा कि उन्हें केबीसी में आकर कैसा लग रहा है, तो सिमर ने एक मजेदार खुलासा किया। उन्होंने कहा, "सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर जिस तरह से आप अगस्त्य से बात कर रहे हैं। असल में अगस्त्य ने मुझे आपके नाम से डराया था कि आपके सामने मुझे बहुत ही 'डेकोरम' (मर्यादा) बनाकर रहना पड़ेगा।"

सिमर की बात सुनते ही बिग बी ने तुरंत अगस्त्य को टोका और सिमर से कहा, "कोई डेकोरम-वेकोरम की जरूरत नहीं है। आप जैसे रहना चाहती हैं वैसे रहें, बस स्ट्रेस मत लीजिए।" जब अगस्त्य ने सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा कब कहा, तो सिमर ने उनकी तरफदारी करते हुए यह भी कहा कि अगस्त्य सेट पर उनका बहुत ध्यान रखते थे। इस पर बिग बी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, "अच्छा! आप ऐसा भी करते थे, क्या बात है!"

अमिताभ बच्चन ने दिया धर्मेंद्र को धर्मेंद्र को दिया खास ट्रिब्यूट

मजाक के बीच अमिताभ बच्चन ने अपने पुराने दोस्त और सह-कलाकार धर्मेंद्र को भी याद किया। बता दें कि 'इक्कीस' में धर्मेंद्र ने अगस्त्य के पिता की भूमिका निभाई है। अमिताभ ने अपनी और धर्मेंद्र की 'जय-वीरू' वाली जोड़ी को याद करते हुए उन्हें एक शानदार ट्रिब्यूट दिया।

सनी और बॉबी को सताई नए साल पर पिता धर्मेंद्र की याद, भावुक होते हुए लिखा- हमारे पापा…
बॉलीवुड
Sunny Deol bobby deol emotional post for father Dharmendra last Film Ikkis Release and new year 2026

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शर्म से लाल हुए अगस्त्य नंदा, नाना अमिताभ बच्चन ने जब को-स्टार सिमर भाटिया को लेकर किया ये सवाल

बॉलीवुड

मनोरंजन

