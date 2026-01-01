शर्म से लाल हुए अगस्त्य नंदा, नाना अमिताभ बच्चन ने जब को-स्टार सिमर भाटिया को लेकर किया ये सवाल

सिमर की बात सुनते ही बिग बी ने तुरंत अगस्त्य को टोका और सिमर से कहा, "कोई डेकोरम-वेकोरम की जरूरत नहीं है। आप जैसे रहना चाहती हैं वैसे रहें, बस स्ट्रेस मत लीजिए।" जब अगस्त्य ने सफाई देने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा कब कहा, तो सिमर ने उनकी तरफदारी करते हुए यह भी कहा कि अगस्त्य सेट पर उनका बहुत ध्यान रखते थे। इस पर बिग बी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, "अच्छा! आप ऐसा भी करते थे, क्या बात है!"