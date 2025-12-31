खुलेआम गोवा की सड़क पर हाथ में बियर लिए… सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर का वीडियो आया सामने

वीडियो जैसे ही सामने आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोग प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने वायरल पोस्ट के कमेंट में लिखा- “सचिन तेंदुलकर: मैं कभी भी शराब और तंबाकू को प्रमोट नहीं करूंगा। अपकी बेटी सारा गोवा की सड़कों पर…”

दूसरे ने लिखा- “पिता नशे के खिलाफ रहते हैं और बेटी खुलेआम सड़क पर बियर पी रही है।”

एक और ने कहा, “सारा पूरी तरह पार्टी मूड में है, लगता है इस बार न्यू ईयर गोवा में ही मना रही हैं। सोचा नहीं था सारा ऐसा करेगी, बहुत मासूम लगती है।”