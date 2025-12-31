खुलेआम गोवा की सड़क पर हाथ में बियर लिए… सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर का वीडियो आया सामने

हाथ में बीयर लिए दिखीं सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर (इमेज सोर्स: एक्स)
Sara Tendulkar Goa Video: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर गोवा की रंगीन गलियों में घूमती नजर आईं। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हां, न्यू ईयर मनाने गई सारा गोवा की सड़क पर हाथ में बियर की बॉटल लिए देखा गया, जिसके बाद कुछ ही घंटों में यह क्लिप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगी।
गोवा की सड़क से सामने इस क्लिप में सारा रेड फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस में अपने दोस्तों के साथ घूमती दिखाई देती हैं। सारा कैजुअल लुक में पूरी तरह बीच पार्टी लुक में नजर आ रही हैं। सारा के हाथ में एक बियर की बॉटल भी दिखती है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो अर्रोसिम एरिया का है, जिसे पोस्ट करने वाले शख्स ने कैप्शन में लिखा- ‘गोवा बीच’
वीडियो जैसे ही सामने आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई और लोग प्रतिक्रिया देने लगे। एक यूजर ने वायरल पोस्ट के कमेंट में लिखा- “सचिन तेंदुलकर: मैं कभी भी शराब और तंबाकू को प्रमोट नहीं करूंगा। अपकी बेटी सारा गोवा की सड़कों पर…”
दूसरे ने लिखा- “पिता नशे के खिलाफ रहते हैं और बेटी खुलेआम सड़क पर बियर पी रही है।”
एक और ने कहा, “सारा पूरी तरह पार्टी मूड में है, लगता है इस बार न्यू ईयर गोवा में ही मना रही हैं। सोचा नहीं था सारा ऐसा करेगी, बहुत मासूम लगती है।”
बता दें सारा तेंदुलकर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाऐं होती रहती हैं, कई बार ये भी कहा जाता है कि वो भविष्य में फिल्मों में नजर आ सकती हैं।
इसके अलावा सारा एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं। वह सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन में डायरेक्टर के रूप में काम करती हैं और अपना खुद का पिलेट्स स्टूडियो भी चलाती हैं। एक्टिंग में जाने के बजाय सारा का ध्यान हेल्थ, फिटनेस और एजुकेशन से जुड़े ब्रांड्स के साथ काम करने पर रहता है।
