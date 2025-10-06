सलमान ने सांप के जहर मामले पर एल्विश को मारा ताना! कहा- एल्विश का है विश से पुराना है नाता

सलमान ने एल्विश को मारा ताना (सोर्स: X)
Salman Khan Dig At Elvish Snake Venom Case: 'बिग बॉस 19' का वीकेंड का वार हर बार की तरह इस बार भी मजेदार रहा। शो में एल्विश यादव की एंट्री हुई और माहौल में मस्ती-मजाक घुल गया। दरअसल, 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर एल्विश इस बार एक खास टास्क लेकर घर में पहुंचे थे - 'पॉयजन एंड एंटीडोट' यानी जहर और इलाज। लेकिन इसमें असली ट्विस्ट तब आया जब सलमान खान ने एल्विश के पुराने विवाद पर मजे लेते हुए चुटकी ले डाली।
बता दें कि शो की शुरुआत में जब एल्विश यादव मंच पर आए, तो सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, 'आए हैं एल्विश यादव, जो सिस्टम हैंग कर देंगे।' इसके बाद एल्विश ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मैं घरवालों के अंदर का जहर निकालने आया हूं।' इस पर सलमान तुरंत बोले, 'विष से तो आपका पुराना नाता है।' सलमान की इस बात पर एल्विश भी मुस्कुरा कर बोले, 'काफी पुराना।'
साथ ही सलमान ने एक और तंज कसते हुए कहा, 'अच्छा, अब इलाज भी करने लगे हो क्या?' सलमान का इशारा एल्विश यादव के स्नेक वेनम केस की ओर था, जो कुछ महीनों पहले काफी चर्चा में था। उस मामले में एल्विश पर एक रेव पार्टी में सांप का जहर यूज करने का आरोप लगा था। हालांकि, उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और केस अब भी जांच के अधीन है।
बता दें कि सलमान के साथ मजाक-मस्ती के बाद एल्विश सीधे बिग बॉस के घर पहुंचे और वहां उन्होंने 'पॉयजन एंड एंटीडोट' टास्क शुरू किया। इस टास्क के दौरान घरवालों ने एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जीशान कादरी ने सबसे पहले कुनिका सदानंद को एंटीडोट दिया और कहा, 'अगर घर में 100 मुद्दे हुए हैं, तो 95 में कुनिका जी जरूर हैं।'
तो वहीं, अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को निशाने पर लेते हुए कहा, 'जहर की बात हो और फरहाना का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वापस बैठ जा।' अमाल मलिक ने कूटनीति दिखाते हुए एंटीडोट अशनूर कौर को दिया और कहा कि वो ग्रुप की लीडर हैं। इस पर एल्विश ने फिर मस्ती भरे लहजे में कहा, 'इसे जितना भी एंटीडोट दो, इसका जहर खत्म नहीं होगा।' दरअसल, एल्विश यादव की एंट्री और टास्क ने 'बिग बॉस' के घर में खूब धमाल मचाया और दर्शकों का मनोरंजन किया है।
