सलमान ने सांप के जहर मामले पर एल्विश को मारा ताना! कहा- एल्विश का है विश से पुराना है नाता

तो वहीं, अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को निशाने पर लेते हुए कहा, 'जहर की बात हो और फरहाना का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वापस बैठ जा।' अमाल मलिक ने कूटनीति दिखाते हुए एंटीडोट अशनूर कौर को दिया और कहा कि वो ग्रुप की लीडर हैं। इस पर एल्विश ने फिर मस्ती भरे लहजे में कहा, 'इसे जितना भी एंटीडोट दो, इसका जहर खत्म नहीं होगा।' दरअसल, एल्विश यादव की एंट्री और टास्क ने 'बिग बॉस' के घर में खूब धमाल मचाया और दर्शकों का मनोरंजन किया है।