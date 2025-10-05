8 साल पहले बारिश ने मचाया था ऐसा तांडव, रातों-रात बदल गया था माहौल, रुक सकती थी Virushka की शादी

Virat Kohli and Anushka Sharma Wedding: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जिन्हें प्यार से Virushka कहा जाता है, बी-टाउन के सबसे चहेते कपल में से एक हैं। 2017 में इटली में एक बेहद निजी समारोह में दोनों ने शादी की, जिसमें केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए थे। अब, सालों बाद उनकी शादी की कुछ अनसुनी बातें सामने आई हैं। बता दें कि विराट और अनुष्का की शादी के फोटोग्राफर विशाल पंजाबी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी के दौरान कैसे मुश्किलें आईं और बारिश ने सब कुछ अस्त-व्यस्त कर दिया था।