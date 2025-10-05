खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

Arbaaz Khan And Sshura Khan:'खान परिवार' में एक बार फिर जश्न का माहौल है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी, शूरा खान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। बीते दिन दोनों को अस्पताल जाते हुए देखा गया था, और अब रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। हालांकि, खान परिवार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस खुशखबरी को साझा नहीं किया है, लेकिन मीडिया में खबरें तेजी से फैल रही हैं।