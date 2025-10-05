Patrika LogoSwitch to English

खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

Arbaaz Khan And Sshura Khan: खान परिवार में खुशियों की किलकारी गूंजी है। अरबाज खान दोबारा पापा बन गए हैं और उनके परिवार में नन्ही परी का आगमन हुआ है। शूरा खान ने एक बेटी को जन्म दिया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

अरबाज खान और शूरा खान (सोर्स: X)

Arbaaz Khan And Sshura Khan:'खान परिवार' में एक बार फिर जश्न का माहौल है। अभिनेता, निर्माता और निर्देशक अरबाज खान 58 साल की उम्र में दूसरी बार पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी, शूरा खान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। बीते दिन दोनों को अस्पताल जाते हुए देखा गया था, और अब रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। हालांकि, खान परिवार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस खुशखबरी को साझा नहीं किया है, लेकिन मीडिया में खबरें तेजी से फैल रही हैं।

खान के खानदान में आई नन्ही परी

दरअसल, शूरा खान की प्रेग्नेंसी को लेकर पहले भी कई अफवाहें थीं, लेकिन अरबाज या शूरा ने कभी भी इन पर कोई टिप्पणी नहीं की। आखिरकार, शूरा का बेबी बंप दिखने के बाद, अरबाज ने जून में अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी की पुष्टि की थी और अपनी खुशी जाहिर की थी। अब शूरा खान अरबाज खान की दूसरी पत्नी हैं। उन्होंने पहले 1998 में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। 2017 में उनका तलाक हो गया।

दोबारा पापा बने अरबाज खान

अरबाज और मलाइका का एक बेटा है, अरहान, जिसका जन्म 2002 में हुआ था। एक बार फिर 58 साल की उम्र में अरबाज खान के पिता बनने पर फैंस उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई और संदेशों की बाढ़ आ गई है। लोग उनकी नई पारी के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अरबाज एक प्यार करने वाले पिता साबित होंगे।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / खान के खानदान में आई नन्ही परी, गूंजी खुशियों की किलकारी, दोबारा पापा बने अरबाज खान

