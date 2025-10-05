2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

दरअसल, फिल्म में रक्षित शेट्टी के अलावा संगीता श्रीनेरी लीड रोल में थीं। फिल्म की कहानी धर्मा नाम के लड़के और उसके प्यारे कुत्ते चार्ली के बारे में है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक कुत्ता एक अकेले इंसान की जिंदगी बदल देता है। '777 चार्ली' एक बेहतरीन फिल्म है, जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।