Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

Superhit Film Won 4 Awards: आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जो महज 20 करोड़ के बजट में बनी और बिना किसी बड़े स्टार या जोरदार एक्शन के 2 घंटे 44 मिनट की फिल्म '777 चार्ली' ने वो कमाल कर दिखाया, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

'777 चार्ली' (सोर्स: X)

Superhit Film Won 4 Awards: बॉलीवुड में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जो कम बजट में बनने के बाद भी सुपरहिट साबित हुई और उसने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए।

बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स

जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर और डायरेक्टर रक्षित शेट्टी की फिल्म ‘777 चार्ली’ की। इस फिल्म को रिलीज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग इसकी चर्चा करते हैं। फिल्म को 4 कर्नाटक स्टेट अवॉर्ड मिले हैं और ये फैंस को खूब पसंद आई है। बता दें कि '777 चार्ली' को 4 कर्नाटका स्टेट फिल्म्स अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। इसमें दूसरी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट लिरिसिस्ट की कैटेगरी शामिल हैं।

20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

इतना ही नहीं, फिल्म की सफलता पर रक्षित शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की और सभी को धन्यवाद दिया। अब इस फिल्म के बजट की बात करें, तो '777 चार्ली' को सिर्फ 20 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। 2 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ से 115 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कलेक्शन किया था।

हंसाती भी है और रुलाती भी है

दरअसल, फिल्म में रक्षित शेट्टी के अलावा संगीता श्रीनेरी लीड रोल में थीं। फिल्म की कहानी धर्मा नाम के लड़के और उसके प्यारे कुत्ते चार्ली के बारे में है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक कुत्ता एक अकेले इंसान की जिंदगी बदल देता है। '777 चार्ली' एक बेहतरीन फिल्म है, जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

ये भी पढ़ें

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे
बॉलीवुड
ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Oct 2025 01:23 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / 2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कभी की ड्राइवरी तो कभी सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर गुजारी जिंदगी, आज ये शख्स है साउथ सिनेमा का सुपरस्टार

कभी की ड्राइवरी तो कभी सड़क किनारे वड़ा पाव खाकर गुजारी जिंदगी, और आज ये शख्स है साउथ सिनेमा का सुपरस्टार
टॉलीवुड

रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने दोस्तों और परिवार के सामने की सगाई! 2026 में लेंगे सात फेरे

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna are engaged
टॉलीवुड

Kantara: Chapter 1 X Review: ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ देखने से पहले पढ़ें ये रिव्यू, जानें जनता का क्या है रिएक्शन

Kantara Chapter 1 X Review
टॉलीवुड

जेल से बचना है तो सोशल मीडिया पर कभी मत करना ये काम, फिल्म ‘इडली कढ़ाई’ से जुड़ा है मामला

Idli Kadai Pirated Copy Alert
टॉलीवुड

‘निर्वस्त्र वीडियो शूट की कोशिश…’ फेमस एक्ट्रेस पर नौकरानी ने लगाए गंभीर आरोप, FIR कराई दर्ज

Actress Dimple Hayathi and Husband booked for abusing
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.