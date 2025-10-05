2 घंटे 44 मिनट की फिल्म ने बिना किसी स्टार और एक्शन के जीते 4 अवॉर्ड्स, 20 करोड़ में बनी मूवी ने पाई बड़ी सफलता

'777 चार्ली' (सोर्स: X)
Superhit Film Won 4 Awards: बॉलीवुड में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं, जो कम बजट में बनने के बाद भी सुपरहिट साबित हुई और उसने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए।
जी हां, हम बात कर रहे हैं एक्टर और डायरेक्टर रक्षित शेट्टी की फिल्म ‘777 चार्ली’ की। इस फिल्म को रिलीज हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग इसकी चर्चा करते हैं। फिल्म को 4 कर्नाटक स्टेट अवॉर्ड मिले हैं और ये फैंस को खूब पसंद आई है। बता दें कि '777 चार्ली' को 4 कर्नाटका स्टेट फिल्म्स अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। इसमें दूसरी बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट लिरिसिस्ट की कैटेगरी शामिल हैं।
इतना ही नहीं, फिल्म की सफलता पर रक्षित शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की और सभी को धन्यवाद दिया। अब इस फिल्म के बजट की बात करें, तो '777 चार्ली' को सिर्फ 20 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। 2 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ से 115 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह फिल्म ने अपने बजट से कई गुना ज्यादा कलेक्शन किया था।
दरअसल, फिल्म में रक्षित शेट्टी के अलावा संगीता श्रीनेरी लीड रोल में थीं। फिल्म की कहानी धर्मा नाम के लड़के और उसके प्यारे कुत्ते चार्ली के बारे में है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक कुत्ता एक अकेले इंसान की जिंदगी बदल देता है। '777 चार्ली' एक बेहतरीन फिल्म है, जो आपको हंसाती भी है और रुलाती भी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, तो इसे जरूर देखें। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग