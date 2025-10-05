Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

ChatGPT: श्रद्धा कपूर ने ChatGPT से एक ऐसा पर्सनल सवाल पूछ लिया है, जिसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये अनोखा सवाल और चैटजीपीटी का जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है...

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

श्रद्धा कपूर (सोर्स; X)

ChatGPT: श्रद्धा कपूर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। बता दें कि श्रद्धा ने चैटजीपीटी से एक ऐसा सवाल पूछा, जो खाने-पीने से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते है कि आखिर सवाल क्या था।

ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल

दरअसल, श्रद्धा कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक स्वादिष्ट केक का टुकड़ा शेयर करते हुए चैटजीपीटी से पूछा, 'chatgpt , बताओ मैं अभी सबसे ज्यादा फैटी डेजर्ट कौन सा खाऊं?' यानी, 'मुझे बताओ कि अभी सबसे ज्यादा फैट वाला मीठा कौन सा खाना चाहिए?' श्रद्धा के इस सवाल का जवाब चैटजीपीटी ने टेस्टी केक से दिया। श्रद्धा ने अपनी इस स्टोरी में आमिर खान और जूही चावला की फिल्म 'कयामत से कयामत तक' का गाना 'गजब का है दिन' भी जोड़ा।

श्रद्धा कपूर (सोर्स: Instagram)

श्रद्धा कपूर खाने-पीने की शौकीन हैं, और ये उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है। इस साल सितंबर में गणपति विसर्जन के दिन उन्होंने 6 'उकादिचे मोदक' खाए थे। जिसको लेकर श्रद्धा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में मोदक की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'विसर्जन 6 सितंबर को है, तो 6 मोदक खाने ही पड़ेंगे।' इतना ही इससे पहले भी श्रद्धा को शूटिंग के दौरान जलेबी खाते हुए देखा गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वे पारंपरिक कपड़ों में जलेबी से भरे डिब्बे के साथ पोज दे रही थीं। कैप्शन में लिखा था, 'शूटिंग तो बहाना है, जलेबी खाना असली वजह है।'

चैटजीपीटी से ये अनोखा सवाल

बता दें कि श्रद्धा कपूर का चैटजीपीटी से ये अनोखा सवाल और उनका खाने-पीने के प्रति प्यार उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। लोग उनके इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें कौन सा डेजर्ट सबसे ज्यादा पसंद है।

क्या खुद को खो बैठी थीं ‘मिस यूनिवर्स’, सुष्मिता सेन पुरानी यादें की शेयर, पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
क्या खुद को खो बैठी थीं 'मिस यूनिवर्स', सुष्मिता सेन पुरानी यादें शेयर की वीडियों वायरल

Published on:

05 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

बॉलीवुड

मनोरंजन

