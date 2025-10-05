ChatGPT से श्रद्धा कपूर ने किया पर्सनल सवाल, जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे

श्रद्धा कपूर खाने-पीने की शौकीन हैं, और ये उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स से पता चलता है। इस साल सितंबर में गणपति विसर्जन के दिन उन्होंने 6 'उकादिचे मोदक' खाए थे। जिसको लेकर श्रद्धा ने इंस्टाग्राम स्टोरी में मोदक की फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'विसर्जन 6 सितंबर को है, तो 6 मोदक खाने ही पड़ेंगे।' इतना ही इससे पहले भी श्रद्धा को शूटिंग के दौरान जलेबी खाते हुए देखा गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें वे पारंपरिक कपड़ों में जलेबी से भरे डिब्बे के साथ पोज दे रही थीं। कैप्शन में लिखा था, 'शूटिंग तो बहाना है, जलेबी खाना असली वजह है।'