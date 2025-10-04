क्या खुद को खो बैठी थीं ‘मिस यूनिवर्स’, सुष्मिता सेन पुरानी यादें की शेयर, पोस्ट वायरल

Sushmita Sen (सोर्स: X)
Sushmita Sen: बॉलीवुड की पॉपुलर हीरोइन सुष्मिता सेन इन दिनों खूब चर्चा में हैं। हाल ही में वो कानपुर के एक इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बना दिया। सुष्मिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और यंग लग रही हैं, और सबके सामने नम आंखों से शायरी सुनाते नजर आई।
इतना ही नहीं, सुष्मिता सेन की एक झलक पाने के लिए कानपुर में भयंकर जाम लग गया था, जिसे संभालने के लिए पुलिस को आना पड़ा था। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर कानपुर के प्यारे फैंस को इतना प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया भी कहा। लेकिन अब सुष्मिता ने अपने पुराने दिनों की कुछ प्यारी यादों को भी ताजा किया है। उन्होंने अपनी एक शायरी शेयर करते हुए कहा, 'औरों में खुद को खोकर…मैं को पाना बहुत बड़ा काम है…और जीना इसी का नाम है।'
दरअसल, सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म 'मैं हूं ना' के रोल चांदनी चोपड़ा का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें चांदनी शीशे में अपनी खूबसूरती निहार रही है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मूड कितना भी खराब हो लेकिन अपने आप को देखकर झक्कास हो जाता है।'
बता दें कि, सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर पूरी दुनिया में नाम कमाया था। इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म 'दस्तक' से बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 'बीवी नंबर 1', 'आंखें', 'मैं हूं ना' और 'मैंने प्यार क्यों किया' शामिल हैं। इसके साथ ही सुष्मिता सेन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 'आर्या' सीरीज से दमदार वापसी की, जिसमें उनके एक्शन और एक्टिंग को खूब सराहा गया।
इसके अलावा, उन्हें 'ताली' में भी देखा गया, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट श्रीगौरी सावंत का रोल निभाया था। फिलहाल, सुष्मिता सेन किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी दोनों बेटियों के साथ समय बिता रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी रिनी सेन को जन्मदिन की बधाई भी दी थी। रिनी सेन भी मॉडलिंग में अपना करियर बना रही हैं।
