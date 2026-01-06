सलमान खान करेंगे Raj-DK के साथ काम? The Family Man मेकर्स से चल रही है बातचीत

फिलहाल, सलमान खान ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। वहीं, इस नई फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट अभी लॉक होनी बाकी है और प्रोजेक्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स डिटेल्स पर भी काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही तरह से सेट हो जाता है, तो सलमान खान इस फिल्म के लिए हां कह सकते है और तब ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है।