सलमान खान करेंगे Raj-DK के साथ काम? The Family Man मेकर्स से चल रही है बातचीत

सलमान खान की फोटो। (फोटो सोर्स: beingsalmankhan)
Salman Khan: साल की शुरुआत में सलमान खान के फैंस और दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है। एक ओर जहां सलमान खान अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, ताकि उनके प्रशंसक उन्हें इस साल बड़े पर्दे पर देख सकें, वहीं दूसरी ओर खबर है कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म को लेकर भी मन बना लिया है।
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान अपनी अगली फिल्म के लिए डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके के साथ जुड़ सकते हैं। सलमान ने फिल्म का बेसिक आइडिया सुना है और उन्हें यह भी पसंद आया है कि दोनों डायरेक्टर्स उन्हें एक अलग और नए अंदाज में पेश करने की योजना बना रहे हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म एक एक्शन-कॉमेडी होगी, एक ऐसा जॉनर जिसे सलमान खान ने काफी समय से नहीं किया है। खास बात यह है कि इस फिल्म में उन्हें थोड़े अलग स्पेस और नए स्टाइल में दिखाया जाएगा, जो दर्शकों के लिए फ्रेश एक्सपीरियंस हो सकता है।
फिलहाल, सलमान खान ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। वहीं, इस नई फिल्म की फाइनल स्क्रिप्ट अभी लॉक होनी बाकी है और प्रोजेक्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स डिटेल्स पर भी काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही तरह से सेट हो जाता है, तो सलमान खान इस फिल्म के लिए हां कह सकते है और तब ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है।
राज और डीके अपने हटकर और अलग फिल्म कॉन्सेप्ट्स, नए फ्लेवर और यूनिक ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान ‘द फैमिली मैन’ जैसी सफल सीरीज के जरिए मिली है। अगर सलमान खान के साथ कोलैबोरेशन होता है तो दर्शकों को मास एंटरटेनमेंट का एक बिल्कुल नया फ्लेवर देखने को मिल सकता है।
सलमान खान की यह फिल्म 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म को अपूर्वा लखिया ने निर्देशित किया है, जबकि चित्रांगदा सिंह इसमें अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिल्म का इस साल अप्रैल में रिलीज होने की उम्मीद है।
