11 साल बाद रणबीर कपूर के साथ… दीपिका पादुकोण के इशारे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

‘ये जवानी है दीवानी’ फिल्म का एक सीन। फोटो में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण (इमेज सोर्स: IMDb)
Ranbir Kapoor-Deepika Padukone: पिछले साल 2025 में रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि रणबीर कपूर प्रतिष्ठित आर.के. बैनर को दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। कहा गया था कि इस बैनर के तहत बनने वाली पहली फिल्म राज कपूर और नरगिस की क्लासिक फिल्म ‘चोरी चोरी’ का मॉडर्न वर्जन हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में रणबीर कपूर खुद और दीपिका लीड रोल करने की बात थी साथ ही अयान मुखर्जी निर्देशक। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।
5 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर दीपिका पादुकोण ने फैंस के साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन रखा। इसी दौरान जब एक फैन ने उनसे इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया, तो दीपिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यस यस वी हैव स्पोकन अबाउट इट (Yes, we have spoken about it )” दीपिका के इस बयान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि एक बार फिर दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर को साथ देखा जा सकता है।
इसी फैन मीट के दौरान दीपिका पादुकोण ने रोमांटिक कॉमेडी जॉनर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि रोम-कॉम उनका फेवरेट जॉनर है, लेकिन उनका मानना है कि “इस समय का माहौल कुछ अलग तरह का कंटेंट चाहता है। हालांकि, अगर आप में से इतने सारे लोग रोम-कॉम चाहते हैं, तो यकीनन आडियंस का एक बड़ा हिस्सा भी वही चाहता होगा।”
रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अब तक तीन फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं 'बचना ऐ हसीनों', ' ये जवानी है दीवानी' और 'तमाशा' (2015)। अब करीब 11 साल बाद इस आइकॉनिक जोड़ी को फिर से साथ देखने के लिए दर्शक बेकरार नजर आ रहे हैं।
अक्टूबर 2025 में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए थे। दोनों ने एक-दूसरे को हग किया और साथ में एयरपोर्ट की बग्गी राइड में भी बैठे दिखे। इस वीडियो के सामने आते ही फैंस एक बार फिर दोनों को बड़े पर्दे पर साथ देखने की उम्मीद लगाने लगे।
दीपिका पादुकोण फिलहाल शाहरुख खान के साथ फिल्म ‘किंग’ की शूटिंग कर रही हैं। वहीं रणबीर कपूर आने वाले समय में ‘रामायण पार्ट 1’ और ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगे।
