11 साल बाद रणबीर कपूर के साथ… दीपिका पादुकोण के इशारे ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Ranbir Kapoor-Deepika Padukone: पिछले साल 2025 में रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि रणबीर कपूर प्रतिष्ठित आर.के. बैनर को दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। कहा गया था कि इस बैनर के तहत बनने वाली पहली फिल्म राज कपूर और नरगिस की क्लासिक फिल्म ‘चोरी चोरी’ का मॉडर्न वर्जन हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में रणबीर कपूर खुद और दीपिका लीड रोल करने की बात थी साथ ही अयान मुखर्जी निर्देशक। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।