हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

Hardik Pandya Meet Amitabh Bachchan: हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस और मॉडल नताशा से साल 2020 में शादी की थी और लगभग 4 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया। जिसके बाद कई खबरे आईं कि हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया, लेकिन कभी कपल के तलाक की असल वजह सामने नहीं आ पाई। अब हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और पहले उनका नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था और अब वह माहिका शर्मा के साथ रिश्ते में हैं और आजकल वह इवेंट हो या पार्टी हर जगह गर्लफ्रेंड के साथ ही पहुंचते हैं।