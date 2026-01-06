6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

Hardik Pandya Meet Amitabh Bachchan: नताशा के तलाक के बाद हार्दिक पांड्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। वह मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। उन्होंने अपना रिश्ता भी इंस्टाग्राम पर कंफर्म कर दिया है। अब इसी बीच उनका और उनकी गर्लफ्रेंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों अमिताभ बच्चन से बात करते दिख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 06, 2026

Hardik Pandya introduced girlfriend Mahieka Sharma to Amitabh Bachchan video goes viral

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड को अमिताभ बच्चन से मिलवाया

Hardik Pandya Meet Amitabh Bachchan: हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस और मॉडल नताशा से साल 2020 में शादी की थी और लगभग 4 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया। जिसके बाद कई खबरे आईं कि हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया, लेकिन कभी कपल के तलाक की असल वजह सामने नहीं आ पाई। अब हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और पहले उनका नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था और अब वह माहिका शर्मा के साथ रिश्ते में हैं और आजकल वह इवेंट हो या पार्टी हर जगह गर्लफ्रेंड के साथ ही पहुंचते हैं।

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड को अमिताभ बच्चन से मिलवाया (Hardik Pandya Meet Amitabh Bachchan)

मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट आयोजित किया गया था। इस दौरान हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, कैमरों की फ्लैश लाइट थमने का नाम नहीं ले रही थीं। हार्दिक एक क्लासी सूट में बेहद डैशिंग लग रहे थे, वहीं माहिका ने अपने एलिगेंट आउटफिट से एक परफेक्ट बैलेंस बनाया।

हार्दिक और माहिका का वीडियो हुआ वायरल (Hardik Pandya and Mahieka Sharma attend Mumbai event)

इवेंट के अंदर का एक पल सबसे ज्यादा यादगार रहा, जब हार्दिक पांड्या अपनी लेडी लव माहिका को लेकर सीधे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे। नीता अंबानी की मेजबानी में चल रहे इस गाला में अमिताभ बच्चन तमाम एथलीटों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी बीच हार्दिक ने माहिका का परिचय बिग बी से करवाया। खेल की उपलब्धियों के बीच यह एक ऐसा पर्सनल और गर्मजोशी भरा लम्हा था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। अमिताभ बच्चन ने भी मुस्कुराते हुए इस जोड़े से बात की।

हार्दिक पांड्या ने दिए मीडिया को पोज (Hardik Pandya Video)

बता दें, हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बच्चन जैसी लेजेंडरी हस्ती की मौजूदगी में माहिका के साथ उनकी यह बॉन्डिंग उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। क्रिकेट, सिनेमा और हाई-प्रोफाइल सोशल मेलजोल के इस संगम ने इस रात को वाकई यादगार बना दिया।

ये भी पढ़ें

किचन में बिना कपड़ों के मिली थी बॉडी, अपनी ही मौत की कर डाली थी इस सुपरस्टार ने भविष्यवाणी
बॉलीवुड
Om puri body was found naked in kitchen superstar predicted his own death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

amitabh bachchan

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

06 Jan 2026 03:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कुछ लोग रिश्तों में चुप्पी साधकर… संजय दत्त की बेटी त्रिशाला का ‘क्रिप्टिक’ पोस्ट आया सामने

Trishala Dutt Cryptic Post Viral
बॉलीवुड

सलमान खान करेंगे Raj-DK के साथ काम? The Family Man मेकर्स से चल रही है बातचीत

Salman Khan
बॉलीवुड

सांस लेने में तकलीफ… चेहरे पर सफेद पट्टी से लेयरिंग; एक्ट्रेस अदा शर्मा का सामने आया वीडियो

adah ki adah
बॉलीवुड

हिंदू से मुसलमान बना ये फेमस सिंगर, बताया क्यों अपनाया था पिता की मौत के बाद इस्लाम?

Bollywood singer A.R.Rahman convert to islam this big reason
बॉलीवुड

कौन है कार्तिक आर्यन की ‘मिस्ट्री गर्ल’? जिसके साथ किया गोवा में एंजॉय, क्या बॉलीवुड से है नाता? जानें

Who Is Kartik Aaryan goa Mystery Girl Karina Kubiliute Actor unfollow after dating rumors
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.