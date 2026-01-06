हार्दिक पांड्या ने अमिताभ बच्चन से गर्लफ्रेंड का कराया इंट्रोडक्शन, वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड को अमिताभ बच्चन से मिलवाया
Hardik Pandya Meet Amitabh Bachchan: हार्दिक पांड्या ने एक्ट्रेस और मॉडल नताशा से साल 2020 में शादी की थी और लगभग 4 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया। जिसके बाद कई खबरे आईं कि हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया, लेकिन कभी कपल के तलाक की असल वजह सामने नहीं आ पाई। अब हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और पहले उनका नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था और अब वह माहिका शर्मा के साथ रिश्ते में हैं और आजकल वह इवेंट हो या पार्टी हर जगह गर्लफ्रेंड के साथ ही पहुंचते हैं।
मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट आयोजित किया गया था। इस दौरान हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ वहां पहुंचे। जैसे ही हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने रेड कार्पेट पर कदम रखा, कैमरों की फ्लैश लाइट थमने का नाम नहीं ले रही थीं। हार्दिक एक क्लासी सूट में बेहद डैशिंग लग रहे थे, वहीं माहिका ने अपने एलिगेंट आउटफिट से एक परफेक्ट बैलेंस बनाया।
इवेंट के अंदर का एक पल सबसे ज्यादा यादगार रहा, जब हार्दिक पांड्या अपनी लेडी लव माहिका को लेकर सीधे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे। नीता अंबानी की मेजबानी में चल रहे इस गाला में अमिताभ बच्चन तमाम एथलीटों का उत्साह बढ़ा रहे थे। इसी बीच हार्दिक ने माहिका का परिचय बिग बी से करवाया। खेल की उपलब्धियों के बीच यह एक ऐसा पर्सनल और गर्मजोशी भरा लम्हा था, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। अमिताभ बच्चन ने भी मुस्कुराते हुए इस जोड़े से बात की।
बता दें, हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बच्चन जैसी लेजेंडरी हस्ती की मौजूदगी में माहिका के साथ उनकी यह बॉन्डिंग उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं थी। क्रिकेट, सिनेमा और हाई-प्रोफाइल सोशल मेलजोल के इस संगम ने इस रात को वाकई यादगार बना दिया।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग