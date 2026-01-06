किचन में बिना कपड़ों के मिली थी बॉडी, अपनी ही मौत की कर डाली थी इस सुपरस्टार ने भविष्यवाणी

ओम पुरी ने की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी
Bollywood Actor: बॉलीवुड के वो फेमस एक्टर जिन्होंने हीरो और विलेन दोनों बनकर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। आज उनकी 9वीं डेथ एनिवर्सरी है। उनका निधन 6 जनवरी 2017 में हुआ था। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार ओम पुरी की। उनकी मौत महज एक हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, इस पर सस्पेंस काफी समय तक रहा था। क्योंकि उनकी लाश किचन में न्यूड अवस्था में मिली थी। सबसे पहले उन्हें उनके ड्राइवर ने देखा था और उसी ने पुलिस को कॉल कर बुलाया था।
ओम पुरी के ड्राइवर राम प्रमोद मिश्रा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने एक्टर के शव को देखा था। मिश्रा ने बताया था कि मौत से पहली रात यानी 5 जनवरी को वह ओम पुरी को रात करीब 8:30 बजे प्रोड्यूसर खालिद किदवई के साथ एम्बेसी छोड़कर आए थे। अगली सुबह करीब 6:30 बजे खालिद का फोन आया कि पुरी साहब का पर्स उनकी कार में रह गया है।
मिश्रा ने बताया था कि साहब ने मुझे सुबह 7 बजे उठाने को कहा था। मैं जब फ्लैट पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। साहब ने एक चाबी पड़ोसी को दे रखी थी, उनकी मदद से मैंने घर खोला। अंदर टीवी और एसी चालू था, लेकिन जैसे ही मैं किचन की तरफ गया, मेरे होश उड़ गए। साहब वहां बिना कपड़ों के (न्यूड) पड़े हुए थे और उनके सिर पर चोट लगी थी।"
पुलिस ने उनकी हत्या को हर एंगल से देखा था और बाद में इसे नेचुरल डेथ कहा गया, जो हार्ट अटैक आने के बाद हुई थी। वहीं, ओम पुरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मृत्यु का तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सोए-सोए चल देंगे। (मेरे निधन के बारे में) आपको पता चलेगा कि ओम पुरी का कल सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर निधन हो गया'' और ये कहकर वो हंस दिए थे। उनकी मौत के बाद उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था।
