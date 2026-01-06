किचन में बिना कपड़ों के मिली थी बॉडी, अपनी ही मौत की कर डाली थी इस सुपरस्टार ने भविष्यवाणी

पुलिस ने उनकी हत्या को हर एंगल से देखा था और बाद में इसे नेचुरल डेथ कहा गया, जो हार्ट अटैक आने के बाद हुई थी। वहीं, ओम पुरी ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले ही कर ली थी। उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मृत्यु का तो आपको पता भी नहीं चलेगा। सोए-सोए चल देंगे। (मेरे निधन के बारे में) आपको पता चलेगा कि ओम पुरी का कल सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर निधन हो गया'' और ये कहकर वो हंस दिए थे। उनकी मौत के बाद उनका ये इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था।