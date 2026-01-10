वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया का आया पहला पोस्ट, देखकर फैंस हुए हैरान

Tara Sutaria First Post Amid Breakup Rumors: बी-टाउन में इन दिनों जिस कपल के चर्च है वह कोई और नहीं बल्कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया हैं। पहले प्यार और अब तकरार दोनों को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने अपना 1 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया है और दोनों अलग हो गए हैं। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है। ऐसे में तारा सुतारिया का इन खबरों के बीच पहला पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसे देख फैंस सवाल कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक ट्विस्ट भी है।