वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच तारा सुतारिया का आया पहला पोस्ट, देखकर फैंस हुए हैरान

तारा सुतारिया ने किया वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच पोस्ट
Tara Sutaria First Post Amid Breakup Rumors: बी-टाउन में इन दिनों जिस कपल के चर्च है वह कोई और नहीं बल्कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया हैं। पहले प्यार और अब तकरार दोनों को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। खबरें हैं कि वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने अपना 1 साल पुराना रिश्ता खत्म कर दिया है और दोनों अलग हो गए हैं। इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया हुआ है। ऐसे में तारा सुतारिया का इन खबरों के बीच पहला पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसे देख फैंस सवाल कर रहे हैं। साथ ही इसमें एक ट्विस्ट भी है।
तारा सुतारिया अपनी जिंदगी के हर खुशी के पल और सारी अपडेट को लेकर पोस्ट करती रहती हैं। ऐसे में उन्होंने वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप की खबरों के बीच इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर किया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि तारा को इन अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना सारा फोकस काम पर लगा दिया है। तारा ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक’ पर पोस्टर शेयर किया है, जिसमें वह खुद भी नजर आने वाली हैं।
तारा सुतारिया ने जो पोस्टर शेयर किया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि टीजर ने महज 24 घंटों के अंदर ही सभी प्लेटफॉर्म्स पर 200 मिलियन (20 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। इस पोस्टर में यश हाथ में राइफल लिए नजर आ रहे हैं। जहां तारा बेहद खुश हैं। वहीं इसमें ट्विस्ट है कि अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा प्रोटेक्ट करने वाले वीर ने फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर पर न तो कोई रिएक्शन दिया और न ही इसे अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया। लेकिन अभी तक दोनों की तरफ से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट के अनुसार ही तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के रिश्ते में दरार आ गई है। दोनों का अलग होना फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि तारा और वीर ने महज कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट्स के जरिए अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था। उनके करीबी सूत्रों ने इस ब्रेकअप की पुष्टि की है, लेकिन कपल की तरफ से इसे लेकर कोई पोस्ट सामने नहीं आया है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग