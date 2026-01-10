ऋतिक रोशन से तलाक के 12 साल बाद सुजैन के पिता ने कही दिल की बात, बोले- उनका अलग होना…

संजय खान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें देखा जा सकता है कि वह पहली तस्वीर में ऋतिक रोशन के साथ हैं। एक और तस्वीर में वह अपनी बेटी सुजैन और उनके बच्चों के साथ हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं ऋतिक रोशन से पहली बार तब मिला जब वह एक टीनएजर थे। मुझे सुबह की सैर के लिए एक नई साइकिल चाहिए थी। मेरे बेटे जायद ने कहा कि ऋतिक इस मामले में सबसे सही सलाह दे सकते हैं। अगली सुबह ऋतिक आए और जिस तरह उन्होंने मुझे साइकिल के लेटेस्ट मॉडल्स और गियर सिस्टम के बारे में बारीकी से समझाया, मैं उनकी स्पष्टता और सटीक बातों से बहुत प्रभावित हुआ।"