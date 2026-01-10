ऋतिक रोशन से तलाक के 12 साल बाद सुजैन के पिता ने कही दिल की बात, बोले- उनका अलग होना…

ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर फिरोज खान ने किया पोस्ट
Hrithik Roshan Birthday:बॉलीवुड में रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी किसी की शादी होती है तो कभी तलाक, लेकिन कई तलाक ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए फैंस को याद रह जाते हैं। एक ऐसा ही तलाक था सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सुजैन खान का। दोनों ने अपनी शादी के 14 साल बाद साल 2014 में लिया था। दोनों आपसी सहमति से अलग हुए और अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारी को मिलकर संभालने का फैसला किया था। अब ऐसे में लगभग 12 साल बाद सुजैन खान के पिता संजय खान ने ऋतिक रोशन को जन्मदिन की बधाई दी और बेटी के तलाक को लेकर दिल की बात कही।
बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन आज,10 जनवरी को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जहां दुनिया भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं, वहीं उनके पूर्व ससुर और दिग्गज अभिनेता संजय खान ने उन्हें विश किया है और सोशल मीडिया पर ऋतिक के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए एक बेहद लंबी और इमोशनल पोस्ट लिखी है।
संजय खान ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें देखा जा सकता है कि वह पहली तस्वीर में ऋतिक रोशन के साथ हैं। एक और तस्वीर में वह अपनी बेटी सुजैन और उनके बच्चों के साथ हैं। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं ऋतिक रोशन से पहली बार तब मिला जब वह एक टीनएजर थे। मुझे सुबह की सैर के लिए एक नई साइकिल चाहिए थी। मेरे बेटे जायद ने कहा कि ऋतिक इस मामले में सबसे सही सलाह दे सकते हैं। अगली सुबह ऋतिक आए और जिस तरह उन्होंने मुझे साइकिल के लेटेस्ट मॉडल्स और गियर सिस्टम के बारे में बारीकी से समझाया, मैं उनकी स्पष्टता और सटीक बातों से बहुत प्रभावित हुआ।"
संजय खान ने आगे लिखा, "मुझे क्या पता था कि यह नौजवान एक दिन मेरी बेटी सुजैन से शादी करेगा और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। उस समय ऋतिक 'कहो ना प्यार है' से रातों-रात मशहूर हुए थे। हमारी आम बातचीत होती थी। वह मुझसे फिल्मी दुनिया के बारे में मेरे विचार पूछते थे। वह इसे ध्यान से सुनते थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि ऋतिक की सफलता अटूट लगन और हुनर की वजह से है। आज, ऋतिक बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक हैं।"
संजय खान ने आगे बेटी सुजैन के तलाक को लेकर कहा, "मेरी बेटी से मुझे खुशियां मिलीं। मेरे नाती रेहान और रिदान को उन्होंने ईमानदारी के साथ पाला है। उनका अलग होना गरिमापूर्ण था, कभी कड़वा नहीं था। मैं गर्व से दोस्तों से कहता हूं कि ऋतिक को ऊपर वाले ने 'दो इक्के' दिए हैं। 10 जनवरी को, जब लाखों लोग जश्न मना रहे होंगे, मैं ऋतिक को सेहत और खुशी से भरा जन्मदिन की बधाई देता हूं। हैप्पी बर्थडे ऋतिक। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेटे।"
तलाक के 12 साल बाद भी ऋतिक और सुजैन जिस तरह एक-दूसरे के परिवारों के साथ खड़े रहते हैं, वह आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। ऋतिक आज भी संजय खान के करीब हैं और संजय खान का उन्हें 'बेटा' कहना यह साफ करता है कि कागज के टुकड़ों (तलाक) से दिल के रिश्ते नहीं टूटते। ऋतिक के 52वें जन्मदिन पर यह पोस्ट इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है।
