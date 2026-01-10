देसी गानों ने वर्ल्ड क्लब में मारी एंट्री, ‘रोजा’ ने दुनिया के ’10 बेस्ट साउंडट्रैक’ में बनाई जगह, टुटे इंटरनेशनल रिकॉर्ड

अगर 'रोजा' की कहानी की बात करें, तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव की महिला (मधु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी दुनिया तब उजड़ जाती है जब उसके पति (अरविंद स्वामी) को जम्मू-कश्मीर में एक खुफिया ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। ये फिल्म एक पत्नी के अपने पति को वापस लाने के संघर्ष, अटूट प्रेम और उम्मीद की दास्तां है। बता दें, मणिरत्नम ने इस फिल्म में राजनीति और इमोशन्स के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया गया है, जिससे दर्शक इससे सीधे जुड़े। इतना ही नहीं, मणिरत्नम की 'रोजा' ने उनकी फेमस पॉलिटिकल ट्रायोलॉजी की नींव रखी। इसके बाद 'बॉम्बे' (1995) और 'दिल से..' (1998) जैसी फिल्में आईं। इन तीनो फिल्मों ने दिखाया कि कैसे देश में बढ़ता तनावपूर्ण माहौल का सीधा असर आम लोगों के निजी रिश्तों पर पड़ रहा है।