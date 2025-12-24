24 दिसंबर 2025,

बुधवार

मुंबई

रेल यात्री ध्यान दें! पनवेल में 25 से 31 दिसंबर तक पावर ब्लॉक, लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी प्रभावित

मुंबई डिवीजन ने पनवेल स्टेशन पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्पेशल पावर ब्लॉक के कारण कोंकण और पुणे रूट की कई महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 24, 2025

Railway Alert Several trains will be diverted and running late Jodhpur-Sabarmati Express 11-12 December cancelled

फाइल फोटो पत्रिका

अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर की छुट्टियों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मध्य रेलवे (Central Railway) ने पनवेल स्टेशन पर 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विशेष पावर ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान पनवेल-कलंबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेशन पुनर्विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य किए जाएंगे।

क्यों लिया जा रहा है पावर ब्लॉक?

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह ब्लॉक पनवेल-कलंबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़े अतिक्रमण हटाने, पॉइंट नंबर 101बी को दिवा छोर की ओर शिफ्ट करने, प्लेटफॉर्म 5-6 और 7-8 के बीच नए फुट ओवरब्रिज के गर्डर लॉन्च करने और पनवेल स्टेशन पर स्टील कॉलम व क्रॉस गर्डर खड़े करने जैसे जरुरी कार्यों के लिए लिया जा रहा है।

इस दौरान पनवेल स्टेशन की सीमा में अप और डाउन मेल लाइनें, लूप लाइनें, कर्जन लाइनें, इंजन रिवर्सल लाइनें और प्लेटफॉर्म 6 व 7 प्रभावित रहेंगे।

इन ट्रेनों पर पड़ेगा असर-

12134 मंगलुरु-CSMT एक्सप्रेस को पूरे ब्लॉक पीरियड के दौरान रोजाना आप्टा (Apta) स्टेशन पर 20 से 30 मिनट तक रोका (रेगुलेट) जाएगा।

01151 CSMT-करमली एक्सप्रेस को अधिकतर दिनों में करीब 1 घंटे 15 मिनट तक की देरी का सामना करना पड़ेगा। वहीं 27/28 दिसंबर को यह ट्रेन सुबह 3 बजे रवाना होगी। इसकी वापसी सेवा 01152 करमली-CSMT एक्सप्रेस को जिते (Jite) स्टेशन पर करीब 1 घंटा 15 मिनट तक रोका जाएगा।

इसके अलावा 22655 एर्नाकुलम-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, 11099 LTT-मडगांव एक्सप्रेस, 22114 तिरुवनंतपुरम-LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 22149 एर्नाकुलम-पुणे एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें तय तारीखों पर सोमटणे (Somatane) और मोहपे (Mohpe) आदि स्टेशनों पर रेगुलेट की जाएंगी।

28/29 दिसंबर को चलने वाली 22193 दौंड-ग्वालियर एक्सप्रेस को कर्जत-कल्याण-भिवंडी रोड रूट से डायवर्ट किया जाएगा और यह ट्रेन पनवेल की बजाय कल्याण स्टेशन पर रुकेगी।

गौरतलब हो कि पनवेल सेक्शन मुंबई को कोंकण और पुणे मार्ग से जोड़ने वाला एक अहम जंक्शन है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया कि इन कार्यों से भविष्य में पनवेल खंड की परिचालन क्षमता और बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का सटीक स्टेटस चेक कर लें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।

Published on:

24 Dec 2025 07:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रेल यात्री ध्यान दें! पनवेल में 25 से 31 दिसंबर तक पावर ब्लॉक, लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी प्रभावित

