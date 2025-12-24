रेल यात्री ध्यान दें! पनवेल में 25 से 31 दिसंबर तक पावर ब्लॉक, लंबी दूरी की मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें होंगी प्रभावित

गौरतलब हो कि पनवेल सेक्शन मुंबई को कोंकण और पुणे मार्ग से जोड़ने वाला एक अहम जंक्शन है। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया कि इन कार्यों से भविष्य में पनवेल खंड की परिचालन क्षमता और बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का सटीक स्टेटस चेक कर लें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।