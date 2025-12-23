Rail Accident: ड्यूटी पर तैनात मोटरमैन को गोल्डन टेम्पल मेल ने मारी टक्कर, मुंबई में हुआ दर्दनाक हादसा

पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि दिलीप कुमार साहू का अंतिम संस्कार हो चुका है। रेलवे प्रशासन ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल सहायता प्रदान की है। ऑन-ड्यूटी मृत्यु (IOD) होने के कारण परिवार को 30,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता और 25,000 रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की गई। साथ ही 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, 60000 रुपये का ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेच्युटी के साथ-साथ NPS योगदान के निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, परिवार के एक योग्य सदस्य को अनुकंपा के आधार पर रेलवे में नौकरी दी जाएगी।