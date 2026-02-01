‘हिंदू विदेशी शब्द…’ मोहन भागवत ने रामायण-महाभारत से जोड़कर कह दी बड़ी बात, जानिए क्या बोले RSS प्रमुख

आपको बात दें कि आरएसएस के 100 साल पूरे के उपलक्ष्य में शनिवार को मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में एक भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि संघ से जुड़े कई लोग समाज और राजनीति के अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय हैं। उन्होंने संघ की विचारधारा, उसके कार्यों और ‘हिंदू’ शब्द की उत्पत्ति पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी धर्मों के प्रति सम्मान और समभाव की बात रखी। उनका कहना था कि भारतीय होना सिर्फ नागरिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक विशेष स्वभाव और संस्कार को दर्शाता है। यह ऐसा जोड़ने वाला स्वभाव है, जो समाज को एक सूत्र में बांधता है और जिसे अनुशासन, सेवा और समर्पण के माध्यम से और मजबूत किया जाना चाहिए।