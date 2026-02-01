20 साल की दिब्यांग बच्ची प्रेग्नेंट, 16 दरिंदों ने किया रेप… जांच में बाप का भी DNA मैच, सगी बेटी की जिंदगी बना दिया नर्क

पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला वर्ष 2025 में उस समय उजागर हुआ, जब अस्पताल में मेडिकल जांच के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई। लगातार चुप रहने वाली युवती को सितंबर महीने में पेट दर्द की शिकायत के बाद उसकी दादी ने शहर के कामा एंड एल्ब्लेस अस्पताल में भर्ती कराया था। जब डॉक्टरों ने जांच की तो वे भी हैरान रह गए। दरअसल, युवती के पेट में दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पेट में पांच महीने का गर्भ पल रहा था। लड़की दिव्यांग थी; वह बोल नहीं पाती थी, इसलिए वह बता भी नहीं सकती थी कि आखिर उसके साथ संबंध किसने बनाया है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने ऐसी सच्चाई उजागर कर दी, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया।