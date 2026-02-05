बाप रे! ये कैसा जाम…मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 33 घंटे तक फंसे लोग, ट्रैफिक का Video देख हिल जाएगा माथा

आपको बता दें कि मंगलवार की शाम पांच बजे एक गैस टैंकर मुंबई की तरफ जा रही थी, तभी अचानक रास्ते में ही पलट गई। टैंकर की वजह से मुंबई जाने वाले मार्ग पर जाम लगना शुरू हो गया। इस दुर्घटना के कारण व्यस्त एक्सप्रेसवे पर हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत यात्रियों को भोजन, पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकीं। एमएसआरडीसी के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार देर रात पलटे हुए टैंकर में भरी प्रोपलीन गैस को सुरक्षित तरीके से अन्य टैंकरों में स्थानांतरित किया गया, जिसके बाद क्रेनों की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाया जा सका।