सुनेत्रा पवार बनेंगी NCP की नई मुखिया! निर्विरोध चुनाव की तैयारी तेज, बारामती से मुंबई तक हलचल

इससे पहले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किये जाने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, मुझे एनसीपी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, "एनसीपी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतना बड़ा फैसला हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और विधायकों से परामर्श करने, हमारे समर्पित पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने और हमारे सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं और सामूहिक इच्छा का सम्मान करने के बाद ही लिया जाएगा। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, हम इन मामलों में स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं।’’