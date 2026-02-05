5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

लॉरेंस गिरोह की ‘हिट लिस्ट’ में 5 बॉलीवुड सितारे, खौफ के कारण नहीं दर्ज करा रहे शिकायत, पुलिस का बड़ा खुलासा

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि डर के माहौल के कारण अब तक किसी भी फिल्मी हस्ती ने औपचारिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 05, 2026

Rohit Shetty Bishnoi gang threat

रोहित शेट्टी और लॉरेंस बिश्नोई (Photo: IANS/File)

मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर डर और दहशत के माहौल से गुजर रही है। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी और फरार अपराधी शुभम लोनकर के सक्रिय होने से बॉलीवुड में दहशत का माहौल है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार, लोनकर ने फिल्म इंडस्ट्री की कम से कम 5 बड़ी हस्तियों को टारगेट बनाया है और उन्हें रंगदारी (Extortion) के लिए धमकी भरे फोन किए गए हैं।

डर के मारे चुप है सितारे?

हैरानी की बात यह है कि बिश्नोई गैंग के खौफ के कारण अभी तक किसी भी फिल्मी हस्ती ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें खुफिया जानकारी मिली है कि कई बड़े सितारों को धमकी भरे कॉल आए हैं, लेकिन वे सामने आने से डर रहे हैं। जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं होती, हमारे लिए ठोस कार्रवाई करना मुश्किल है।

रोहित शेट्टी के बंगले पर फायरिंग को बताया था ट्रेलर

बता दें कि पिछले रविवार (1 फरवरी) की आधी रात को मशहूर निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित बंगले पर बाइक सवार हमलावर ने पांच राउंड फायरिंग की थी। इस मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर शुभम लोनकर का नाम सामने आया था।

इस घटना के बाद शुभम लोनकर का कथित सोशल मीडिया पोस्ट पुलिस के हाथ लगा। इस पोस्ट में उसने खुले तौर पर शेट्टी व बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकी दी थी। पोस्ट में लोनकर ने लिखा, ''राम-राम, जय बजरंग बली। हमने रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज कर हमारे काम में दखल न देने को कहा था, लेकिन वह नहीं समझे। यह तो सिर्फ 'ट्रेलर' था। अगर अब भी नहीं माने, तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधे उनके सीने में लगेगी। यह पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है, वक्त रहते सुधर जाओ।''

हालांकि, रोहित शेट्टी ने पुलिस को दिए अपने बयान में किसी भी तरह के धमकी भरे कॉल या मैसेज मिलने की बात से साफ इनकार किया है। इसके बावजूद पुलिस इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और फिल्मी हस्तियों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जो देशभर में आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही हैं।  

IFTDA ने की मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग

फिल्म निर्देशकों की संस्था IFTDA (Indian Film & Television Directors' Association) ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संस्था ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। IFTDA ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से फिल्म जगत में असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लॉरेंस गिरोह की ‘हिट लिस्ट’ में 5 बॉलीवुड सितारे, खौफ के कारण नहीं दर्ज करा रहे शिकायत, पुलिस का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपको शर्म आनी चाहिए…अनिल कपूर को एक गलती पड़ी भारी, फैन से तुरंत मांगी माफी

Anil Kapoor Apologises To Fan
बॉलीवुड

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा की चमकी किस्मत, बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू, साइन की पहली फिल्म

सुनीता आहूजा अक्सर अपने पति गोविंदा के अफेयर पर बेबाकी से बयान देती नजर आती हैं। अब ऐसे में खबर है कि जल्द सुनीता बॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं।
बॉलीवुड

विवादित बयान पर बेबाकी से फिर बोले ए आर रहमान, कहा- बेहतर होगा अगर हम…

AR Rahman on Communal Bias Statement Controversy
बॉलीवुड

जेल में बंद विक्रम भट्ट पर टूटा मुसीबत का पहाड़, 30 करोड़ की धोखाधड़ी के बाद अब लगा एक और बड़ा आरोप

डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट
बॉलीवुड

गोविंदा पर हुआ हमला…मिल रही हैं धमकियां, मैनेजर शशि सिन्हा का चौंकाने वाला खुलासा

गोविंदा के मैनेजर ने एक्टर के काम और उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई राज खोले हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके सामने आते हैं हर कोई हैरान रह गया है। उन्होंने गोविंदा पर बंदूक से अटैक का खुलासा किया है और साथ ही बताया है कि उन्हें धमकियों भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.