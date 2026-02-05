लॉरेंस गिरोह की ‘हिट लिस्ट’ में 5 बॉलीवुड सितारे, खौफ के कारण नहीं दर्ज करा रहे शिकायत, पुलिस का बड़ा खुलासा

इस घटना के बाद शुभम लोनकर का कथित सोशल मीडिया पोस्ट पुलिस के हाथ लगा। इस पोस्ट में उसने खुले तौर पर शेट्टी व बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकी दी थी। पोस्ट में लोनकर ने लिखा, ''राम-राम, जय बजरंग बली। हमने रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज कर हमारे काम में दखल न देने को कहा था, लेकिन वह नहीं समझे। यह तो सिर्फ 'ट्रेलर' था। अगर अब भी नहीं माने, तो अगली गोली घर के बाहर नहीं, सीधे उनके सीने में लगेगी। यह पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है, वक्त रहते सुधर जाओ।''