पीएम मोदी पर नसीरुद्दीन शाह के बेबाक बोल, कार्यक्रम से हटाए जाने पर भड़के एक्टर, बोले- ये वो भारत नहीं…

Naseeruddin Shah On PM Modi: दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार विवाद की वजह कोई फिल्म या नाटक नहीं, बल्कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिससे उन्हें कथित तौर पर आखिरी वक्त पर बाहर कर दिया गया। अभिनेता का दावा है कि ये फैसला उनके राजनीतिक विचारों की वजह से लिया गया, जिससे वे काफी निराश और आहत हैं।