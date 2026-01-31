घर के अलग-अलग कमरों में मिले पति-पत्नी के शव…आधी रात आखिर फ्लैट में क्या हुआ?

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर में एक शादीशुदा जोड़ा अपने घर में मृत पाया गया। प्रथम दृष्टया देखने पर मामला आत्महत्या का लग रहा है। घटना नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के ज्योति नगर की है, जहां एक शादीशुदा जोड़ा अपने ही घर के अलग-अलग कमरों में मृत पाया गया। दोनों की पहचान 55 साल के अजय कुमार और 50 साल की रीता के रूप में हुई है। पहली नजर में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत का पता चल सकेगा। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें दंपति ने बच्चों के बिजनेस में कामयाब न होने के चलते बढ़े कर्ज और अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए सुसाइड की बात लिखी है। इसमें उन्होंने सुसाइड के लिए खुद को ही जिम्मेदार बताया है।