महिल यू-ट्यूबर से बीच सड़क छेड़छाड़! मामले में नया मोड़, पति ने बताया सच

पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को पर्सनल मुचलकों पर थाने से ही जमानत दे दी गई थी। इस मामले में महिला यू-ट्यूबर और उनके पति जो खुद भी यू-ट्यूबर हैं पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट थे। यह घटना साइड लगने और ऑवरटेक करने को लेकर हुई थी। उधर अब एक वीडियो जारी करके महिला के पति ने भी कहा कि है कि 27 किलोमीटर तक पीछा नहीं किया गया था। 27 किलोमीटर तक पीछा करने के आरोप गलत हैं पत्नी की वीडियो के तरोड़-मरोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इससे साफ है कि घटना तो हुई थी लेकिन 27 किलोमीटर तक खुलेआम छेड़छाड़ या पीछा होता रहा हो और पुलिस सहायता नहीं मिली हो ऐसा नहीं हुआ था।