भारत में होगा दुनिया का सबसे बड़ा एआइ इम्पैक्ट समिट, बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, जेन्सन हुआंग होंगे शामिल

केन्द्रीय मंत्री वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि एआइ के क्षेत्र में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। एआइ समिट की श्रंखला में चौथा और ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला एआइ समिट होगा। उन्होंने कहा कि भारत का अपना एआइ इकोसिस्टम है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य एआइ का लोकतंत्रीकरण, विकासशील देशों के लिए स्थानीय और स्वदेशी एआई समाधान तथा वैश्विक एआइ गवर्नेंस को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुरूप ढालना है। साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और सुशासन जैसे क्षेत्रों में ‘एआइ फॉर गुड’ समाधानों को बढ़ावा देना भी समिट का अहम लक्ष्य है। प्रमुख आईटी कंपनियों ने 200 से अधिक सेक्टर-विशिष्ट एआई मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें समिट के दौरान लॉन्च किए जाने का प्रस्ताव है। एआइ इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में करीब 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश पहले ही हो चुका है, जो समिट के समापन तक दोगुना होने की संभावना है। एआइ टैलेंट डेवलपमेंट को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी एआइ क्षेत्र के विकास पर जोर है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद, मंत्रालय सचिव एस. कृष्णन ेउपस्थित रहे।