आत्महत्या कैसे करें…सड़क पर आग का गोला बनकर दौड़े युवक की सर्च हिस्ट्री ने पुलिस के उड़ाए होश, परिजनों ने बताई हत्या

Modinagar mystery death: गाजियाबाद के मोदीनगर से आई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है। यहां एक 25 साल के मधुर यादव की जलने से मौत हो गई, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसने आत्महत्या की या किसी ने उसकी हत्या की। इस मामले में पुलिस और परिवार के दावे अलग-अलग हैं। पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन वहीं परिजनों का कहना है कि मधुर पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया गया है। यह मामला तब और तूल पकड़ गया जब युवक के मोबाइल फोन से कुछ ऐसी जानकारियां सामने आईं हैं जिनसे इस केस में और सवाल खड़े हो गए हैं।