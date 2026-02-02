वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद भी चलती कार में महिला के साथ अश्लीलता, दो इंजीनियरों को पुलिस ने दबोचा

इस मामले में पुलिस ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि नोएडा के एलिवेटेड रोड पर एक परिवार अपनी कार से सेक्टर-18 से सेक्टर-61 की तरफ जा रहा था। कार में दो महिलाएं और बच्चे पीछे बैठे थे और कार में आगे पुरुष सदस्य बैठे थे। इसी दौरान सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में दूसरी कार में सवार दो युवकों ने पहले कार को ओवरटेक किया और फिर अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। पीड़ित परिवार ने उन युवकों की इस हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो बनते देखने के बाद भी आरोपियों ने अपनी हरकतें कायम ही रखीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है।