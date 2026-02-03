क्या होती है फॉर्मूला-1 रेस? ग्रेटर नोएडा में 13 साल बाद ‌जापान समेत कई देशों की कंपनियां दिखाएंगी ‘जलवा’

फॉर्मूला-1 के अलावा जापान की मशहूर सुपर फॉर्मूला रेस को भी भारत लाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जापान रेस प्रमोशन कंपनी के लोग बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट देखने आए थे। यह रेस अभी तक सिर्फ जापान में ही होती रही है और साल 2023 में इसके 50 साल पूरे हुए थे। अब इस रेस को पहली बार भारत में कराने पर गंभीरता से बातचीत चल रही है। अगर ऐसा हुआ, तो यह भारतीय रेसिंग के लिए एक नई और बड़ी शुरुआत साबित हो सकती है। अगर जापान सुपर फॉर्मूला या फॉर्मूला-1 में से कोई भी रेस यहां कराने पर सहमति बन जाती है, तो इसका फायदा सिर्फ रेसिंग तक ही नहीं रहेगा। इससे यमुना सिटी का नाम दुनिया भर में पहुंचेगा, यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को भी रोजगार के मौके मिलेंगे। भारत की खेलों के क्षेत्र में पहचान भी और मजबूत होगी।