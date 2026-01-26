26 जनवरी 2026,

सोमवार

नई दिल्ली

रेखा सरकार ने लॉन्च किया 300 करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान, दिल्ली के इन इलाकों की बदलेगी रंगत

Delhi Development News: दिल्ली के तीन इलाकों में रेखा सरकार ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के विकास कार्यों का ऐलान किया है। इन योजनाओं से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 26, 2026

delhi development news rekha govt mega plan for three south delhi areas

रेखा सरकार ने लॉन्य किया 300 करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान

Delhi Development News: दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। साउथ दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली के इलाकों में लंबे समय से सड़कों, पानी और सफाई जैसी समस्याओं से परेशान लोगों को अब इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। रेखा सरकार अब इन इलाकों में विकास के लिए काम शुरू करने जा रही है। इन तीनों इलाकों के लिए 300 करोड़ से ज्यादा रुपयों की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन विकास के कामों में सड़क बनाना, नालियों की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्क और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स से आम लोगों की परेशानियां कम होंगी और इन इलाकों की हालत सुधरेगी।

संगम विहार को मिला सबसे बड़ा गिफ्ट

तीनों विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा विकास बजट संगम विहार को मिला। इस इलाके के लिए 115 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि संगम विहार के लोगों को पहले की सरकारों से टूटी सड़कें, जाम सीवर और गंदा पानी मिले। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं और अब सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा करेगी। आगे उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से इलाके में बड़ा सुधार देखने को मिलने वाला है।

देवली को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

देवली विधानसभा में 104 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। सालों से बेसिक सुविधाओं का इंतजार कर रहे देवली के लोगों को आखिरकार अब सभी सुविधाएं मिलने वाली हैं। बुनियादी सुविधाओं को लेकर उनके सपने अब हकीकत में तब्दील होने वाले हैं। विकास प्रोजेक्ट से देवली की सूरत बदल जाने वाली है। सड़क और जल निकास से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं देवली को नई दिशा देंगी। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित दिल्ली के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम बताया और कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट्स की घोषणा नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रभाव में लाना है।

बदरपुर में भी किया जाएगा विकास

बदरपुर इलाके में 85 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य का प्लान लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बदरपुर के लोग काफी लंबे समय से सड़क, पानी और दूसरी जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशानी झेल रहे थे, लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं और लोगों को जमीनी स्तर पर बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि काम के दौरान पारदर्शिता रखी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि सभी काम तय किए गए समय में ही पूरे किए जाएंगे और साथ ही काम की गुणवत्ता से भी किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025

दिल्ली में हर साल बारिश के सीजन में सड़कों पर पानी भरने की समस्या को झेलना पड़ता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान 2025 के तहत काम किया जाएगा। इसके तहत पीडब्ल्यूडी शहर के पांच इलाकों में करीब 122 करोड़ रुपये की लागत से नालों को दोबारा बनाएगी। इन नालों को 6 महीनों के अंदर बनाने का प्लान है। ये नाले पहले से तीन गुना पानी को निकालने में सक्षम होंगे। मॉडल टाउन और मॉल रोड जैसे इलाकों में इससे बारिश के समय जलभराव की दिक्कत काफी कम होने की उम्मीद है।

