रेखा सरकार ने लॉन्च किया 300 करोड़ से ज्यादा का मेगा प्लान, दिल्ली के इन इलाकों की बदलेगी रंगत

Delhi Development News: दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। साउथ दिल्ली के बदरपुर, संगम विहार और देवली के इलाकों में लंबे समय से सड़कों, पानी और सफाई जैसी समस्याओं से परेशान लोगों को अब इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। रेखा सरकार अब इन इलाकों में विकास के लिए काम शुरू करने जा रही है। इन तीनों इलाकों के लिए 300 करोड़ से ज्यादा रुपयों की परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन विकास के कामों में सड़क बनाना, नालियों की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्क और डिस्पेंसरी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन प्रोजेक्ट्स से आम लोगों की परेशानियां कम होंगी और इन इलाकों की हालत सुधरेगी।