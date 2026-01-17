17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

Republic Day से पहले देश पर मंडराया आतंकी साया, दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

Delhi Security Alert: गणतंत्र दिवस 2026 से पहले आतंकी खतरे को लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

Jan 17, 2026

delhi security alert before republic day 2026 due to terror attack and gangster nexus

प्रतीकात्मक तस्वीर

Delhi Security Alert: 26 जनवरी 2026 को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस (रिपब्लिक डे) से पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। खुफिया इनपुट के अनुसार, सीमा पार से भारत के खिलाफ एक गंभीर साजिश रची जा रही है। इसी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार खतरा ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि इस साजिश में एक से ज्यादा आतंकी नेटवर्क शामिल बताए जा रहे हैं। इनपुट के अनुसार, खालिस्तानी आतंकियों के साथ-साथ बांग्लादेशी आतंकी संगठन भी इसमें शामिल हैं।

पंजाब के गैंगस्टर्स बने आतंकियों का नया हथियार

रिपोर्ट्स के अनुसार, खालिस्तानी आतंकी अब अपने स्थानीय लोगों को भारत भेजने की जगह यहीं के ही स्थानीय लोगों का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स को आतंकियों ने अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया है। ये गैंगस्टर्स स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर गुर्गों की भूमिका निभाते हैं। ये लोग जमीनी स्तर पर हथियार पहुंचाने, जगह की रेकी करने और ठहरने-खाने से लेकर आने-जाने तक की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। इसके बदले में उन्हें मोटा पैसा और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। पंजाब के गैंगस्टरों के शामिल होने की वजह से आतंकी हमलों का दायरा बढ़ गया है। अब इनका नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैल चुका है।

दिल्ली में लगाए गए आतंकियों के पोस्टर

खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों को सतर्क करने के लिए कई इलाकों में संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में कुछ वांटेड खालिस्तानी आतंकियों की फोटो भी शामिल हैं। पुलिस ने ये पोस्टर मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट, कश्मीरी गेट बस अड्डे और बाजारों जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगाए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य है कि अगर कोई आम नागरिक इन चेहरों में से किसी को देखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी मिल सके। पुलिस का मानना है कि इस तरह से किसी बड़ी साजिश को समय रहते टाला जा सकता है।

पहले भी देखा गया है ऐसा प्लान

26 जनवरी से पहले जो खबरें सामने आ रही हैं, वे पाकिस्तान की एक पुरानी साजिश की याद दिला रही हैं। पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर और खालिस्तान को साथ जोड़कर भारत में आतंक फैलाने का प्लान बनाया था, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का कुख्यात 'K2 डेस्क' नाम दिया गया था। लेकिन कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद यह प्लान ज्यादा सफल नहीं रहा था। अब उसी प्लान को थोड़ा घुमा दिया गया है। इस बार सीधे आतंकियों को भेजने की जगह यहीं के लोकल गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मॉक ड्रिल के साथ जनता से की अपील

खतरे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसी वजह से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने लाल किला, कश्मीरी गेट ISBT, चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉक ड्रिल की, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने साथ ही आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति, सामान या पोस्टरों में दिखाया गया कोई चेहरा नजर आए, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को जानकारी दें।

ये भी पढ़ें

कोड वर्ड में आरोपी कर रहे साजिश! दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA ने जांच के लिए कोर्ट से मांगा और समय
नई दिल्ली
red fort blast accused used code words nia asked court to extend custody

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Delhi News

Published on:

17 Jan 2026 04:47 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / Republic Day से पहले देश पर मंडराया आतंकी साया, दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

”जंग अभी खत्म नहीं हुई” बीएमसी चुनाव परिणामों के बाद सामने आई पहली प्रतिक्रिया

shiv sena
नई दिल्ली

आतिशी के वीडियो पर बवाल, विजेंद्र गुप्ता के बयान पर भड़की AAP, दिल्ली संयोजक बोले-मैं दो दिन…

Delhi Politics BJP attack AAP leader Atishi video Aam Aadmi Party counter attack
नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर युवक की हत्या, गर्लफ्रेंड के वीडियो पर था विवाद, सुलझाने के बहाने बुलाया और..

delhi crime news knife attack case over social media post dispute
नई दिल्ली

नोएडावासियों के लिए खुशखबरी, मिलेगी जाम से मुक्ति! MP-3 के लिए नया प्लान

traffic jams in Noida
नई दिल्ली

दो करोड़ की सुपारी लेने के बाद सताने लगा डर! अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे की हत्या में बड़ा खुलासा

Gangster Rohit Godara given Supari Rs 2 crore for Harry Boxer murder in America
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.