Republic Day से पहले देश पर मंडराया आतंकी साया, दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, खालिस्तानी आतंकी अब अपने स्थानीय लोगों को भारत भेजने की जगह यहीं के ही स्थानीय लोगों का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स को आतंकियों ने अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया है। ये गैंगस्टर्स स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर गुर्गों की भूमिका निभाते हैं। ये लोग जमीनी स्तर पर हथियार पहुंचाने, जगह की रेकी करने और ठहरने-खाने से लेकर आने-जाने तक की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। इसके बदले में उन्हें मोटा पैसा और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। पंजाब के गैंगस्टरों के शामिल होने की वजह से आतंकी हमलों का दायरा बढ़ गया है। अब इनका नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैल चुका है।