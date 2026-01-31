सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जिला जज के बार-बार ट्रांसफर पर रोक! सुरक्षित रखा पद और वेतन का सम्मान

Live Law के अनुसार CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए कुछ निर्देश भी दिए। निर्देशों में कहा गया कि, वेतन और भत्ते बरकरार रहेंगे। लेबर कोर्ट में पोस्टिंग के दौरान भी याचिकाकर्ता को वे सभी वेतन और भत्ते मिलेंगे जो एक 'प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज' को मिलते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक दर्जा भी रहेगा। याचिकाकर्ता किसी जूनियर या अन्य डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। उनकी कार्यप्रणाली का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे उस सेशंस डिवीजन के प्रशासनिक पोर्टफोलियो जज के पास होगा।