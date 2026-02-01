Union Budget 2026 Highlight सांसद इमरान मसूद ने कहा इस बजट को दूंगा ‘जीरो’ नंबर

सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने 2026 का बजट जारी होने के बाद मीडियाकर्मियों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट कहीं भी छोटे रोजगारों और छोटे उद्योगों को लेकर बात नहीं की गई है। मेगा बाइट सेंटर और गीगाबाइट सेंटर की बात हो रही है। बड़ी बातें हो रही हैं। बजट जारी करने वाले कह रहे हैं कि ये बजट देश को आगे लेकर जाएगा लेकिन कैसे आगे लेकर जाएगा वोही बता पाएंगे। इमरान मसूद ने कहा कि उन्हें तो यह बजट देश को पीछे ले जाने वाला लग रहा है। उन्हे बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो देश को आगे ले जाने की वकालत करता हो।