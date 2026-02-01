छलकता दूध, भागते शेर और खुबानी का फसलचक्र दर्शा रहे बदलते जलवायु की कहानी

काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर और ठुकराल व टागरा की ओर से प्रस्तुत इस प्रदर्शनी में फल के विभिन्न चक्रों, खाद्य प्रणालियों और मौसम के आधार पर जलवायु परिवर्तन की पड़ताल की गई है। प्रदर्शनी 15 फरवरी तक चलेगी। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश से पूरे देश में खाद्य तंत्र में बदलाव हो रहे हैं। सीईईडब्ल्यू के एक शोध के अनुसार पिछले दशक में दक्षिण-पश्चिम मानसून में बारिश में कमी का सामना करने वाला प्रमुख क्षेत्र सिंधु-गंगा मैदान, पूर्वोत्तर भारत और ऊपरी हिमालय का है, जो कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रदर्शनी में तीन मुख्य फेलो कलाकारों के अलावा अभिनंद किशोर, लक्षिता मुंजाल, सिद्धांत कुमार, स्मिता मिंडा, हरमीत सिंह रतन, पूजा कलाइ और अंकुर यादव की कलाकृतियां भी प्रदर्शित हैं।