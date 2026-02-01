1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बाप है या जल्लाद! बेटे को पत्थर से कुचला…फिर निकाली आंख, हत्या का वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा, जानिए पूरा मामला

Delhi: दिल्ली में दो दिन पहले 12 साल के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, बच्चे के सिर पर पत्थर से हमला किया गया था। क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपी ने पेचकस से बच्चे की एक आंख निकाल ली और उसका कान काटने की भी कोशिश की।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 01, 2026

Father arrested for brutally murdering son in Delhi

Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में दो दिन पहले बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, 12 साल के बच्चे के सिर पर पत्थर से वार किया गया था। बेरहम पिता की क्रूरता इस कदर हावी थी कि उसने पेचकस से बच्चे की एक आंख निकाल ली। इतना ही नहीं, कलयुगी पिता ने बेटे का कान काटने की भी कोशिश की थी।

आपको बता दें कि पूरा मामला दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके का है। यहां पति-पत्नी के बीच पिछले एक सप्ताह से लगातार झगड़ा चल रहा था। आपसी विवाद के बाद पत्नी नाराज होकर अपनी चाची के घर चली गई थी। पत्नी से बदला लेने के इरादे से आरोपी पिता ने बेटे की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी वाजिद ने पहले पत्थर से कूचकर बच्चे की हत्या की, फिर उसकी आंख निकाल ली। इसके बाद उसने खुद घटना का वीडियो बनाया और पत्नी को भेजकर बताया कि बेटे की लाश झाड़ियों में पड़ी है, जाकर उठा ले।

पत्नी का गुस्सा बेटे पर

मृतक अल्तमश 12 साल का था और वह अपने परिवार के साथ शास्त्री पार्क की झुग्गी में रहता था। परिवार में उसकी मां मुमताज, भाई अमन और वशीर, बहन ईरम और सौतेला पिता वाजिद शामिल हैं, जबकि एक बहन की शादी हो चुकी है। अल्तमश की बहन ईरम के मुताबिक, साल 2019 में उनके पिता शफीक का निधन हो गया था। इसके कुछ महीनों बाद मां ने वाजिद से दूसरी शादी कर ली। वाजिद पहले से शादीशुदा था और रिक्शा चलाता था। बीते एक हफ्ते से मुमताज और वाजिद के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। मारपीट से तंग आकर मुमताज पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची के घर चली गई थी। इस दौरान वाजिद उसे वापस बुलाने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे चुका था।

सौतेला पिता था आरोपी

अल्तमश की हत्या के बाद पिता पर जान से मारने का आरोप लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो सामने आया कि बच्चे की हत्या उसके सौतेले पिता ने की है। उसके जैविक पिता की छह साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद मां ने दूसरी शादी की थी। आरोपी वाजिद भी पहले से शादीशुदा था। फिलहाल पुलिस ने उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर लिया और देर रात उसे शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जिला जज के बार-बार ट्रांसफर पर रोक! सुरक्षित रखा पद और वेतन का सम्मान
नई दिल्ली
Court Order

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

01 Feb 2026 07:45 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बाप है या जल्लाद! बेटे को पत्थर से कुचला…फिर निकाली आंख, हत्या का वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा, जानिए पूरा मामला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

छलकता दूध, भागते शेर और खुबानी का फसलचक्र दर्शा रहे बदलते जलवायु की कहानी

नई दिल्ली

आम जनता नहीं, पुलिस ही थी टारगेट! वर्दी वालों से ही ‘हफ्ता’ वसूल रहे थे सिंडिकेट…जानिए पूरा मामला

Crime Branch reveals gang was extorting money from police in Delhi
नई दिल्ली

Union Budget 2026: हाईटेक होगी दिल्ली पुलिस, 12 हजार करोड़ से अधिक मिले

नई दिल्ली

आ रहे दो पश्चिमी विक्षोभ: दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी संभावना… अगले 7 दिनों के लिए IMD का अलर्ट

IMD alert Rain and snowfall likely in these states including Delhi NCR
नई दिल्ली

अब 2 लाख नहीं…12 लाख करोड़ होंगे खर्च, दिल्ली-NCR से गोवा तक रियल एस्टेट को मिलेगी नई दिशा

Finance Minister Nirmala Sitharaman announcement real estate Budget 2026
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.