बाप है या जल्लाद! बेटे को पत्थर से कुचला…फिर निकाली आंख, हत्या का वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा, जानिए पूरा मामला

मृतक अल्तमश 12 साल का था और वह अपने परिवार के साथ शास्त्री पार्क की झुग्गी में रहता था। परिवार में उसकी मां मुमताज, भाई अमन और वशीर, बहन ईरम और सौतेला पिता वाजिद शामिल हैं, जबकि एक बहन की शादी हो चुकी है। अल्तमश की बहन ईरम के मुताबिक, साल 2019 में उनके पिता शफीक का निधन हो गया था। इसके कुछ महीनों बाद मां ने वाजिद से दूसरी शादी कर ली। वाजिद पहले से शादीशुदा था और रिक्शा चलाता था। बीते एक हफ्ते से मुमताज और वाजिद के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। मारपीट से तंग आकर मुमताज पड़ोस में रहने वाली अपनी चाची के घर चली गई थी। इस दौरान वाजिद उसे वापस बुलाने का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे चुका था।