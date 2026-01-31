UGC पर ‘सुप्रीम’ रोक के बाद JNU में ब्राह्मण विरोधी नारों पर भारी बवाल, नारेबाजी कर रहे छात्र को…

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए नियमों पर एक बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने जनवरी 2026 में लागू किए गए UGC Promotion of Equity Regulations, 2026 को फिलहाल रोक (Stay) लगा दी है और 2012 के पुराने नियमों को लागू रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि नए नियम अस्पष्ट और दुरुपयोग के लिए संवेदनशील दिखते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन का जोखिम हो सकता है, इसलिए अगली सुनवाई तक उन्हें लागू नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया है और सबूतों के आधार पर 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई तय की है।