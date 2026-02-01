1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

नोएडा से दिल्ली IGI एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! नया एक्सप्रेसवे बना गेमचेंजर, जानें पूरा रूट

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। शहरी विस्तार सड़क-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नोएडा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI Airport) तक की दूरी अब सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकती है। यह बदलाव रोजाना सफर [&hellip;]

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Feb 01, 2026

Delhi UER-II and Dwarka Expressway

UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे ने बदल दी NCR की तस्वीर (Photo: PMO/IANS)

दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। शहरी विस्तार सड़क-2 (UER-II) और द्वारका एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद नोएडा से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI Airport) तक की दूरी अब सिर्फ 20 मिनट में तय की जा सकती है। यह बदलाव रोजाना सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है।

पीएम मोदी ने दी थी 11000 करोड़ की सौगात

इन दोनों अहम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पिछले साल 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन सड़कों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय घटा है, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफी कमी आई है।

UER-II (Urban Extension Road-II) की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, रोहतक, सोनीपत समेत एनसीआर के कई अहम इलाकों को आपस में जोड़ता है। वहीं, 29 किमी लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) महिपालपुर से खेड़की दौला तक सीधा और स्मूथ सफर की सुविधा देता है, जिससे आईजीआई एयरपोर्ट, गुरुग्राम और आगे जयपुर की ओर जाना पहले से कहीं आसान हो गया है।

2 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में

इन नई सड़कों के खुलने से आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचने में लगने वाला समय, जो पहले दो घंटे और ट्रैफिक में उससे ज्यादा हो जाता था, अब घटकर 20 से 40 मिनट के बीच रह गया है। खासतौर पर ऑफिस जाने वाले लोगों, एयरपोर्ट यात्रियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े लोगों को इसका सीधा फायदा मिल रहा है।

व्यस्त चौक से ट्रैफिक गायब!

इसके शुरू होने से एक और बड़ा असर यह है कि धौला कुआं और मुकरबा चौक जैसे पहले से ही व्यस्त रूट्स पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है। इससे न सिर्फ शहर के अंदर यातायात सुगम हुआ है, बल्कि माल ढुलाई और लंबी दूरी की यात्राएं भी ज्यादा तेज बन गई हैं।

बता दें कि लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से बने बहादुरगढ़ और सोनीपत के नए लिंक के साथ शहरी विस्तार मार्ग-II (यूईआर-2) के अलीपुर से ढिचाऊं कलां खंड का भी शुभारंभ हो चुका है। इससे दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड और मुकरबा चौक, धौला कुआं और एनएच-09 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात पहले से काफी आसान बन गगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे है बेहद खास

द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किमी लंबे दिल्ली खंड का निर्माण लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

जबकि द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किमी लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा पहले मार्च 2024 में किया गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 11:02 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / नोएडा से दिल्ली IGI एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! नया एक्सप्रेसवे बना गेमचेंजर, जानें पूरा रूट
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

UGC पर ‘सुप्रीम’ रोक के बाद JNU में ब्राह्मण विरोधी नारों पर भारी बवाल, नारेबाजी कर रहे छात्र को…

Anti Brahmin slogans raised in JNU after Supreme Court stay on UGC
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जिला जज के बार-बार ट्रांसफर पर रोक! सुरक्षित रखा पद और वेतन का सम्मान

Court Order
नई दिल्ली

तीन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय! दिल्ली-एनसीआर समेत इन राज्यों में बारिश-बर्फबारी के आसार, IMD Alert

Weather Forecast 3 Western Disturbances active Rain and snowfall expected in Delhi-NCR and hill states IMD Yellow alert
नई दिल्ली

NCR में 672 फ्लैटों की बिक्री में बड़ा फर्जीवाड़ा…सीबीआई की जांच में सामने आया काला सच

flats sale Fraud in NCR Rouse Avenue Court notice to Rudra Buildwell Constructions Private Limited based on CBI
नई दिल्ली

घर के अलग-अलग कमरों में मिले पति-पत्नी के शव…आधी रात आखिर फ्लैट में क्या हुआ?

Couple dead in Delhi home suicide note mentioned business and financial difficulties
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.