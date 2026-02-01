नोएडा से दिल्ली IGI एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! नया एक्सप्रेसवे बना गेमचेंजर, जानें पूरा रूट

इन दोनों अहम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पिछले साल 17 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से बने ये प्रोजेक्ट दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। इन सड़कों के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय घटा है, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या में भी काफी कमी आई है।