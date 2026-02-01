6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

पार्टी में पत्नी ने गर्लफ्रेंड को कह दिया… गुस्साई गर्लफ्रेंड ने मार ली गोली

सिपाही अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। अचानक सिपाही के फोन पर पत्नी की कॉल आ गई। इसके बाद गर्लफ्रेंड ने सिपाही की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को ही गोली मार ली।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 06, 2026

Crime in Noida

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Crime : ग्रेटर नोएडा में पार्टी के दौरान सिपाही की गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी में फोन पर विवाद हो गया। इसके बाद गर्लफ्रेंड ने सिपाही की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। इस घटना से सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। युवती की हालत काफी गंभीर है।

ग्रेटर नोएडा की स्काई गार्डन सोसाइटी की घटना

घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित राधा स्काई गार्डन सोसाइटी की है। यहां पर दिल्ली पुलिस के सिपाही की लाइसेंसी पिस्टल से उसकी कथित गर्लफ्रेंड ने खुद को गोली मार ली। खून से लथपथ 25 वर्षीय युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली है। सिपाही के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से सिपाही के शस्त्र लाइसेंस को रद्द किए जाने की रिपोर्ट भी प्रशासन को भेजी गई है।

पांच सालों से सिपाही के साथ फ्लैट में रह रही थी युवती

यह घटना गुरुवार देर रात की है। एसीपी बिसरख के अनुसार स्काई गार्डन सोसाइटी में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। यहां दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अपनी कथित गर्ल फ्रेंड के साथ रहता है। सिपाही का पिछले पांच साल से अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। तलाक की प्रक्रिया भी चल रही है। सिपाही यहां पिछले पांच सालों से 25 वर्षीय प्रिया के साथ रह रहा था। इन्ही के फ्लैट पर सिपाही आशीष के कुछ दोस्त आए हुए थे। सभी लोग पार्टी कर रहे थे। अचानक आशीष के फोन पर उसकी पत्नी की कॉल आ गई। प्रिया ने फोन रिसीव कर लिया। दोनों के बीच फोन पर विवाद होने लगा।

अस्पताल में युवती की हालत बनी हुई गंभीर

बताया जाता है कि सिपाही की पत्नी से फोन पर बात करने के बाद प्रिया ने सिपाही की लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ प्रिया जमीन पर पड़ी हुई थी। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती तो कर लिया लेकिन प्रिया की हालत गंभीर बनी हुई है। वह वेंटीलेटर पर है। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 09:44 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / पार्टी में पत्नी ने गर्लफ्रेंड को कह दिया… गुस्साई गर्लफ्रेंड ने मार ली गोली

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन गेमिंग और मोबाइल ने उड़ाई नींद…अस्पतालों में 100 से ज्यादा मामले देख डॉक्टर हैरान

online gaming addiction in children faridabad hospitals cases aiims tool parenting tips
नई दिल्ली

ये कैसा प्यार! शादी से तीन दिन पहले लड़की को चाकुओं से गोदा और फिर काट ली अपनी भी गर्दन…

Women Brutally Murdered
नई दिल्ली

नोएडा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे अब विवाद के घेरे में, यमुना पुल का निर्माण रुकेगा? मंत्री ने दिए जांच के आदेश

noida airport expressway bridge dispute minister orders probe
नई दिल्ली

जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे चैतन्यानंद…कॉलेज की 17 छात्राओं से यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट

Swami Chaitanyanand Saraswati Girl students Sexual harassment case Update at Shri Sharda Institute in Delhi
नई दिल्ली

आतंक और खौफ के लिए नाम रखा ‘दरिंदा’, दिल्ली पुलिस ने बीच सड़क पर मारी गोली

Police Encounter notorious criminals Sonu and Sanjay darinda planning robbery in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.