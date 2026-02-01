पार्टी में पत्नी ने गर्लफ्रेंड को कह दिया… गुस्साई गर्लफ्रेंड ने मार ली गोली

यह घटना गुरुवार देर रात की है। एसीपी बिसरख के अनुसार स्काई गार्डन सोसाइटी में कुछ लोग पार्टी कर रहे थे। यहां दिल्ली पुलिस का एक सिपाही अपनी कथित गर्ल फ्रेंड के साथ रहता है। सिपाही का पिछले पांच साल से अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है। तलाक की प्रक्रिया भी चल रही है। सिपाही यहां पिछले पांच सालों से 25 वर्षीय प्रिया के साथ रह रहा था। इन्ही के फ्लैट पर सिपाही आशीष के कुछ दोस्त आए हुए थे। सभी लोग पार्टी कर रहे थे। अचानक आशीष के फोन पर उसकी पत्नी की कॉल आ गई। प्रिया ने फोन रिसीव कर लिया। दोनों के बीच फोन पर विवाद होने लगा।