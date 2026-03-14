थाने के अंदर CBI की दबिश, हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, दो और पुलिसकर्मी रडार पर

CBI की माने तो इंस्पेक्टर फल्सवाल के खिलाफ 10 मार्च को एक FIR दर्ज किया गया था और उन पर किसी व्यक्ति से दो करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि यह रकम इस बात के बदले मांगी गई थी कि एजेंसी में दर्ज शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। वहीं, CBI ने अदालत से अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कई अहम पहलुओं की पड़ताल की जानी बाकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय कर दी। इस दौरान बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं और कहा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत आगे का फैसला सुनाएगी।