जल संकट: दिल्ली के इन 15 इलाकों में दो दिन नहीं आएगा पानी, जल बोर्ड ने जारी किया अलर्ट

आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह जानकारी शुक्रवार को दी गई थी। फ्लशिंग के कार्य के चलते होने वाली असुविधा को लेकर जल बोर्ड ने लोगों से क्षमा मांगी है। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से अपील की है कि वे पहले से ही अपनी जरूरत के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें, ताकि सप्लाई प्रभावित होने के दौरान परेशानी कम हो। साथ ही, नागरिकों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जल बोर्ड ने कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबरों पर संपर्क कर लोग पानी के टैंकर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।