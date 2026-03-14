ब्लैक में कीमत 4000… LPG संकट के कारण दिल्ली में मामला गर्म, गुस्साए लोगों ने किया एजेंसी का घेराव

घोंडा चौक के समीप एक गैस एजेंसी पर उस समय भारी हंगामा देखने को मिला जब आपूर्ति में देरी से नाराज उपभोक्ताओं का सब्र टूट गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि बुकिंग के 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिले हैं, जिससे उनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। आक्रोशित भीड़ ने एजेंसी के प्रबंधन पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद डिलीवरी में जानबूझकर देरी क्यों की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द सुचारू सप्लाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि स्थिति तुरंत नहीं सुधरी तो वे अपना विरोध और उग्र करेंगे।