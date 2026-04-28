दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न: अगले 2 घंटों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए चेतावनी दी है कि दिल्ली-एनसीआर के आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। विभाग के मुताबिक, एक सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव के कारण धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। हालांकि, दिन के समय सूरज के तीखे तेवर बरकरार रह सकते हैं और अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है, लेकिन शाम होते-होते मौसम के करवट लेने से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश के इस दौर से दिल्लीवालों को पिछले कई दिनों से सता रही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिल सकती है, जिससे रात के समय मौसम कुछ खुशनुमा बना रहेगा।