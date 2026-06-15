‘ट्रंप एक ठंडे दिमाग वाला हत्यारा है’, जहाज हमलों को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला

Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा और तीखा हमला बोला है। ओमान तट के पास पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर 'एमटी सेटबेलो' पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर केजरीवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख पर कड़े सवाल उठाए और प्रधानमंत्री की चुप्पी की आलोचना की।