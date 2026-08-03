बृजभूषण केस में फैसला आया, लेकिन पहलवान नहीं झुकेंगे! बजरंग पूनिया बोले- लड़ाई जारी रहेगी

Brij Bhushan Case:महिला पहलवानों से जुड़े मामले में बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद एक बार फिर पहलवानों की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर बृजभूषण सिंह और इस मामले में सह-आरोपी रहे विनोद तोमर को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले से पहलवान बजरंग पूनिया काफी निराश हैं।