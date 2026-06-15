कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं हाल के कुछ फैसले

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (File Photo- IANS)
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संभवतः चुनावी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं। हाल ही में राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रमाण पत्र लेते वक्त उन्होंने इसके संकेत दिए थे। 83 साल के खरगे एक बार फिर छह साल के लिए राज्य सभा सांसद चुने गए हैं। वह कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं।
खरगे 19 अक्तूबर, 2022 को चुनाव जीत कर (शशि थरूर से) कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। इस पद पर उनका पांच साल का कार्यकाल अगले साल अक्तूबर में खत्म होगा। वैसे तो कांग्रेस में लगततार दोबारा अध्यक्ष बने रहना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन खरगे की उम्र को देखते हुए इस बात की बहुत कम संभावना है कि उन्हें बतौर अध्यक्ष दूसरा कार्यकाल दिया जाए। उनका कार्यकाल जैसे-जैसे खत्म होने के नजदीक आ रहा है, पार्टी में उनके खिलाफ कानाफूसी बढ़ती लग रही है। कई नेता 'ऑफ द रिकॉर्ड' उनके फैसलों पर दबी जुबान से अंगुली उठाते हैं।
मल्लिकार्जुन खरगे के अब तक के कार्यकाल में कांग्रेस का कोई कायाकल्प नहीं हुआ है। वह नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के संभवतः पहले ऐसे अध्यक्ष हैं, जिन्हें गांधी परिवार के आदेश पर या पूरे दबाव में काम नहीं करना पड़ रहा है। इस बात के संकेत कई मौकों और फैसलों से भी मिलते हैं।
हाल के तमिलनाडु विधान सभा चुनाव में राहुल गांधी चाहते थे कि फिल्म स्टार सी जोसेफ विजय की पार्टी से चुनाव पूर्व समझौता किया जाए। लेकिन, खरगे डीएमके से नाता तोड़ने के पक्ष में नहीं थे। पी चिदम्बरम की राय भी यही थी। राहुल गांधी ने कोई दबाव नहीं डाला। डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने महज पांच सीटें जीतीं। दूसरी ओर, विजय की आंधी आई हुई थी। नतीजों के बाद कांग्रेस ने डीएमके से रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया। ऐसे फैसलों को कांग्रेस के कुछ नेता सही नहीं मानते हैं और इस बारे में दबी जुबान में बातें भी करते हैं।
कई नेताओं को यह भी अखर रहा है कि खरगे एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत नहीं मान रहे हैं। वह कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ-साथ राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष की भी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं।
कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि अध्यक्ष खरगे पार्टी में अपने लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल के कुछ घटनाक्रम के चलते ऐसे विचारों को मजबूती मिल रही है। कर्नाटक में हाल ही में डीके शिवकुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में उनके बेटे प्रियांक खरगे गृह मंत्री बनाए गए हैं। राज्य सभा चुनाव में भी उन्होंने अपने करीबी प्रणव झा को झारखंड से उम्मीदवार बनवाया। झा उनके सहायक हैं। इससे पहले उन्होंने अपने एक और करीबी, नीरज डांगी को राजस्थान से राज्य सभा भिजवाया था।
केरल विधान सभा चुनाव में हालिया जीत के बाद वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुनने में भी काफी देर की गई। उनके पक्ष में कई बातें थीं, फिर भी। सतीशन की अगुआई में ही केरल में कांग्रेस की अगुआई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ़) ने विधान सभा की 140 में से 102 सीटें जीती थीं। इसके बाद राज्य में उन्हें 'नायक' बताने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे।
सतीशन परावुर सीट से 2001 से ही जीतते आ रहे हैं। पिछली विधान सभा में वह नेता प्रतिपक्ष रह चुके थे। नई विधान सभा में कांग्रेस के 63 में से 47 विधायकों के साथ-साथ उन्हें राहुल गांधी का समर्थन भी हासिल था। गठबंधन के साथी दल भी सतीशन को ही सीएम बनाए जाने के पक्ष में थे। इन सबके बावजूद बतौर सीएम उनका नाम घोषित होने में 10 दिन से ज्यादा लग गए थे। अनौपचारिक बातचीत में पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि खरगे इस मामले में केसी वेणुगोपाल की महत्वाकांक्षा पर आसानी से लगाम लगा पाने में कामयाब नहीं हुए।
|चुनाव वर्ष
|राज्य विधान सभा / लोक सभा चुनाव
|कांग्रेस की जीत हुई या हार)
|अहम बात
|2022
|हिमाचल प्रदेश
|जीत
|खड़गे के अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद पहली बड़ी जीत। कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सरकार बनाई।
|2022
|गुजरात
|हार
|कांग्रेस को राज्य के इतिहास में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा और सीटें घटकर केवल 17 रह गईं।
|2023
|कर्नाटक
|जीत
|खड़गे के गृह राज्य में कांग्रेस की प्रचंड जीत। डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।
|2023
|तेलंगाना
|जीत
|दक्षिण भारत में एक और बड़ी सफलता। के. चंद्रशेखर राव (BRS) के 10 साल के शासन को खत्म कर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने।
|2023
|मध्य प्रदेश
|हार
|सत्ता में वापसी की भारी उम्मीदों के बावजूद कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और भाजपा ने बंपर बहुमत हासिल किया।
|2023
|राजस्थान
|हार
|अशोक गहलोत सरकार विरोधी लहर (Anti-incumbency) को नहीं बदल पाई और सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई।
|2023
|छत्तीसगढ़
|हार
|भूपेश बघेल सरकार की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन यह परिणाम सबसे चौंकाने वाला रहा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।
|2023
|मिजोरम
|हार
|कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और क्षेत्रीय दल (ZPM) ने सरकार बनाई।
|2024
|लोकसभा चुनाव (2024)
|हार
|खरगे के नेतृत्व में 'INDIA' गठबंधन ने भाजपा को अपने दम पर बहुमत लाने से रोक दिया। कांग्रेस की सीटें 52 (2019) से बढ़कर 99 हो गईं, जिससे पार्टी को संजीवनी मिली।
|2024
|हरियाणा
|हार
|अनुकूल माहौल और किसान आंदोलन के असर के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी के कारण जीता हुआ चुनाव हार गई।
|2024
|जम्मू और कश्मीर
|जीत (गठबंधन)
|नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। गठबंधन को बहुमत मिला और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।
|2024
|महाराष्ट्र
|हार (गठबंधन)
|महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) के सामने करारी हार हुई।
|2024
|झारखंड
|जीत (गठबंधन)
|झामुमो (JMM) के साथ गठबंधन में सत्ता बचाने में कामयाब रहे और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने।
|2025
|दिल्ली
|हार
|विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। मुकाबला आप (AAP) और भाजपा के बीच ही रहा। जीत भाजपा की हुई।
|2025
|बिहार
|हार
|राजद (RJD) और वामदलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन एनडीए (NDA) को बहुमत मिला।
|2026
|पश्चिम बंगाल / असम / केरल
|केरल में जीत, बाकी में हार
|केरल में यूडीएफ (UDF) के जरिए वापसी की कोशिशें रहीं, जबकि असम में भाजपा का दबदबा कायम रहा। बंगाल में पहली बार भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की।
|अध्यक्ष का नाम
|कार्यकाल
|महत्वपूर्ण तथ्य
|जे. बी. कृपलानी
|1947
|आजादी के समय (15 अगस्त 1947) कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
|भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया
|1948–1949
|आजादी के बाद जयपुर अधिवेशन में पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने।
|पुरुषोत्तम दास टंडन
|1950
|नेहरू के साथ वैचारिक मतभेदों के बाद इस्तीफा दे दिया था।
|जवाहरलाल नेहरू
|1951–1954
|प्रधानमंत्री रहते हुए संगठन की कमान संभाली।
|यू. एन. ढेबर
|1955–1959
|लगातार 5 साल तक अध्यक्ष रहने वाले गैर-नेहरू परिवार के नेता।
|इन्दिरा गांधी
|1959, 1978–1984
|पहली बार 1959 में बनीं, फिर 1978 में कांग्रेस (I) का गठन कर कमान ली।
|नीलम संजीव रेड्डी
|1960–1963
|बाद में देश के राष्ट्रपति बने।
|के. कामराज
|1964–1967
|इन्हें भारतीय राजनीति का 'किंगमेकर' कहा जाता था।
|एस. निजलिंगप्पा
|1968–1969
|इनके कार्यकाल में ही 1969 में कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन हुआ।
|जगजीवन राम
|1970–1971
|विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के खेमे के अध्यक्ष बने।
|शंकर दयाल शर्मा
|1972–1974
|बाद में भारत के राष्ट्रपति बने।
|देवकांत बरुआ
|1975–1977
|आपातकाल (Emergency) के दौरान अध्यक्ष थे। इनका "इन्दिरा ही इंडिया है" नारा चर्चित रहा।
|के. ब्रह्मानंद रेड्डी
|1977–1978
|आपातकाल के बाद पार्टी की कमान संभाली।
|राजीव गांधी
|1985–1991
|प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता रहते हुए अध्यक्ष रहे; 1991 में हत्या हुई।
|पी. वी. नरसिम्हा राव
|1992–1996
|प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ अध्यक्ष पद भी संभाला।
|सीताराम केसरी
|1996–1998
|गैर-गांधी परिवार के कद्दावर नेता, उनके कार्यकाल के बाद सोनिया गांधी की एंट्री हुई।
|सोनिया गांधी
|1998–2017, 2019–2022
|कांग्रेस इतिहास में सबसे लंबे समय (कुल 22 वर्ष) तक रहने वाली अध्यक्ष।
|राहुल गांधी
|2017–2019
|2019 के लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया।
|मल्लिकार्जुन खरगे
|2022–वर्तमान
|24 साल बाद बने पहले गैर-गांधी अध्यक्ष। अक्टूबर 2022 में निर्वाचित हुए।
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