कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं हाल के कुछ फैसले

2022 हिमाचल प्रदेश जीत खड़गे के अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद पहली बड़ी जीत। कांग्रेस ने भाजपा को हराकर सरकार बनाई।

2022 गुजरात हार कांग्रेस को राज्य के इतिहास में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा और सीटें घटकर केवल 17 रह गईं।

2023 कर्नाटक जीत खड़गे के गृह राज्य में कांग्रेस की प्रचंड जीत। डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।

2023 तेलंगाना जीत दक्षिण भारत में एक और बड़ी सफलता। के. चंद्रशेखर राव (BRS) के 10 साल के शासन को खत्म कर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने।

2023 मध्य प्रदेश हार सत्ता में वापसी की भारी उम्मीदों के बावजूद कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली और भाजपा ने बंपर बहुमत हासिल किया।

2023 राजस्थान हार अशोक गहलोत सरकार विरोधी लहर (Anti-incumbency) को नहीं बदल पाई और सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई।

2023 छत्तीसगढ़ हार भूपेश बघेल सरकार की वापसी की उम्मीद थी, लेकिन यह परिणाम सबसे चौंकाने वाला रहा और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई।

2023 मिजोरम हार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और क्षेत्रीय दल (ZPM) ने सरकार बनाई।

2024 लोकसभा चुनाव (2024) हार खरगे के नेतृत्व में 'INDIA' गठबंधन ने भाजपा को अपने दम पर बहुमत लाने से रोक दिया। कांग्रेस की सीटें 52 (2019) से बढ़कर 99 हो गईं, जिससे पार्टी को संजीवनी मिली।

2024 हरियाणा हार अनुकूल माहौल और किसान आंदोलन के असर के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी के कारण जीता हुआ चुनाव हार गई।

2024 जम्मू और कश्मीर जीत (गठबंधन) नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। गठबंधन को बहुमत मिला और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने।

2024 महाराष्ट्र हार (गठबंधन) महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, लेकिन महायुति (भाजपा-शिवसेना-एनसीपी) के सामने करारी हार हुई।

2024 झारखंड जीत (गठबंधन) झामुमो (JMM) के साथ गठबंधन में सत्ता बचाने में कामयाब रहे और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने।

2025 दिल्ली हार विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। मुकाबला आप (AAP) और भाजपा के बीच ही रहा। जीत भाजपा की हुई।

2025 बिहार हार राजद (RJD) और वामदलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन एनडीए (NDA) को बहुमत मिला।