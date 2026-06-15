‘BJP ने दरवाजा बंद कर दिया, कोई इज्जत नहीं बची’, 20 बागी सांसदों के साथ हुए रवैये पर भड़के TMC नेता

TMC नेता ने NCPI को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर ये पार्टी है क्या? इसके बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। कोई डिटेल जानकारी नहीं, फिर भी ये लोग वहां जा रहे हैं। घोष ने कहा कि ये सांसद भाजपा के दोस्त बनना चाहते थे लेकिन BJP ने उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया और फेंक दिया।