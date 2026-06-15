‘ममता बनर्जी भी नहीं रोक सकतीं’, TMC सांसदों के पाला बदलने पर कांग्रेस नेता गुरुनाधम का बड़ा दावा

APCC Vice President V Gurunadham Statement: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसद बीजेपी की बजाय नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय का रास्ता चुना। TMC में मचे आंतरिक घमासान और सांसदों के सामूहिक पाला बदलने की अटकलों पर अब दूसरे राज्यों से भी बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के उपाध्यक्ष वी. गुरुनाधम ने विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने देश की सियासत को गरमा दिया है।