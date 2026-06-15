NCPI से क्यों जुड़ना पड़ा? बागी TMC सांसद अरूप चक्रवर्ती ने बताई मजबूरी, ममता बनर्जी को लेकर भी दिया बयान

TMC political Crisis: तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे घमासान के बीच बागी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने चुप्पी ने तोड़ी है। कभी खुद को ममता बनर्जी की 'परछाई' बताने वाले चक्रवर्ती ने अब एनसीपीआई से जुड़ने की अपनी मजबूरी साफ कर दी है। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी इतनी डरी हुई हैं कि वह पार्टी की एक बैठक नहीं बुला पा रही हैं। चुनाव से पहले भी वह अपने क्षेत्र में एक भी मीटिंग नहीं कर पाई थीं।