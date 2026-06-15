‘बेचारा आतंकी देश पाकिस्तान अमेरिका-ईरान की डील करा रहा, भारत कहां है?’, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान

अमेरिका-ईरान के बीच शांति को लेकर डील फाइनल हो गई है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच समझौता होगा। इस युद्ध को रोकने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई। अब इस मुद्दे को लेकर भारत में घमासान मच गया है।