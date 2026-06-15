‘बेचारा आतंकी देश पाकिस्तान अमेरिका-ईरान की डील करा रहा, भारत कहां है?’, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। (फोटो- ANI)
अमेरिका-ईरान के बीच शांति को लेकर डील फाइनल हो गई है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच समझौता होगा। इस युद्ध को रोकने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई। अब इस मुद्दे को लेकर भारत में घमासान मच गया है।
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि भारत इस बड़े घटनाक्रम में कहां खड़ा है? उन्होंने कहा कि शांति की कोई भी पहल का स्वागत है, लेकिन भारत की चुप्पी और पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका पर गंभीर सवाल हैं।
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